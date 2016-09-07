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Brexit, миграция и Украина станут главными темами встречи Мэй с Туском

Международная панорама
7 сентября, 21:55 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
Встреча премьер-министра Великобритании и главы Евросовета пройдет в четверг в Лондоне
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ЛОНДОН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Глава Евросовета Дональд Туск прибудет в четверг в Лондон, чтобы встретиться с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Об этом сообщил официальный представитель главы британского правительства.

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"Появится возможность, помимо всего прочего, переговорить о процессе выхода (Великобритании) из ЕС, о том, какими мы представляем себе ближайшие месяцы", - сообщил сотрудник Даунинг-стрит.

Кроме того, по его словам, стороны, возможно, обсудят повестку дня октябрьского саммита ЕС, в том числе вопросы миграции и торговли, а также ситуацию на Украине.

На состоявшемся 23 июня референдуме о дальнейшем членстве Великобритании в ЕС победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. Мэй, ставшая вскоре после голосования премьером, пообещала исполнить волю народа и вывести страну из состава Евросоюза, но одновременно добиться выгод от этого процесса. Она также дала понять, что Соединенное Королевство будет продолжать играть полноценную роль страны - члена ЕС до формального выхода из европейского сообщества.

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Кризис на Украине Выход Великобритании из ЕС Проблема нелегальной миграции в Европе
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