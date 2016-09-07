Brexit, миграция и Украина станут главными темами встречи Мэй с Туском

ЛОНДОН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Глава Евросовета Дональд Туск прибудет в четверг в Лондон, чтобы встретиться с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Об этом сообщил официальный представитель главы британского правительства.

"Появится возможность, помимо всего прочего, переговорить о процессе выхода (Великобритании) из ЕС, о том, какими мы представляем себе ближайшие месяцы", - сообщил сотрудник Даунинг-стрит.

Кроме того, по его словам, стороны, возможно, обсудят повестку дня октябрьского саммита ЕС, в том числе вопросы миграции и торговли, а также ситуацию на Украине.

На состоявшемся 23 июня референдуме о дальнейшем членстве Великобритании в ЕС победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. Мэй, ставшая вскоре после голосования премьером, пообещала исполнить волю народа и вывести страну из состава Евросоюза, но одновременно добиться выгод от этого процесса. Она также дала понять, что Соединенное Королевство будет продолжать играть полноценную роль страны - члена ЕС до формального выхода из европейского сообщества.