ФБР переадресовало украинским властям вопрос о расследовании убийства Шеремета

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ВАШИНГТОН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось в среду комментировать прогресс в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Представитель пресс-службы ведомства переадресовал вопрос корреспондента ТАСС украинским правоохранительным органам.
"ФБР не располагает комментариями в ответ на ваш запрос и перенаправляет вас к украинским следователям за любой дополнительной информацией", - сообщил он, коснувшись хода расследования.
В конце прошлой недели глава Национальной полиции Украины Хатия Деконаидзе заявила, что расследование убийства Шеремета застопорилось, и продвижения по делу нет. "Существует (понятие) "большой прорыв", которого сейчас нет, к сожалению", - признала она, имея в виду поиск виновных в убийстве журналиста. При этом Деконаидзе заверила, что следователи "делают огромную работу" в данном направлении, в частности опрошены уже сотни свидетелей по делу, изучено большое количество видеоматериалов.
Шеремет погиб утром 20 июля в Киеве. В машине, в которой он ехал на утренний эфир на радио, сработало взрывное устройство. Транспортное средство принадлежало руководителю интернет-издания "Украинская правда" Алене Притуле, однако в то утро ее в автомобиле не было.
Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что, по оценкам правоохранительных органов, мощность взрывного устройства могла составлять 0,4 - 0,6 кг в тротиловом эквиваленте. Полиция предварительно квалифицировала гибель журналиста как умышленное убийство.
К расследованию подключили группу специалистов из 50 человек, в том числе экспертов Европола и ФБР США.