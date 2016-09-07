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ФБР переадресовало украинским властям вопрос о расследовании убийства Шеремета

Международная панорама
7 сентября, 23:59 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
В конце прошлой недели глава Национальной полиции Украины заявила, что расследование убийства журналиста застопорилось, и продвижения по делу нет
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ВАШИНГТОН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось в среду комментировать прогресс в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Представитель пресс-службы ведомства переадресовал вопрос корреспондента ТАСС украинским правоохранительным органам.

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"ФБР не располагает комментариями в ответ на ваш запрос и перенаправляет вас к украинским следователям за любой дополнительной информацией", - сообщил он, коснувшись хода расследования.

В конце прошлой недели глава Национальной полиции Украины Хатия Деконаидзе заявила, что расследование убийства Шеремета застопорилось, и продвижения по делу нет. "Существует (понятие) "большой прорыв", которого сейчас нет, к сожалению", - признала она, имея в виду поиск виновных в убийстве журналиста. При этом Деконаидзе заверила, что следователи "делают огромную работу" в данном направлении, в частности опрошены уже сотни свидетелей по делу, изучено большое количество видеоматериалов.

Шеремет погиб утром 20 июля в Киеве. В машине, в которой он ехал на утренний эфир на радио, сработало взрывное устройство. Транспортное средство принадлежало руководителю интернет-издания "Украинская правда" Алене Притуле, однако в то утро ее в автомобиле не было.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что, по оценкам правоохранительных органов, мощность взрывного устройства могла составлять 0,4 - 0,6 кг в тротиловом эквиваленте. Полиция предварительно квалифицировала гибель журналиста как умышленное убийство.

К расследованию подключили группу специалистов из 50 человек, в том числе экспертов Европола и ФБР США.

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Персоны
Шеремет, Павел Григорьевич
Темы
Кризис на Украине Убийство Павла Шеремета
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