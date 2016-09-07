Reuters: банды преступников нанимают украинских моряков для перевозки мигрантов в Европу

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РИМ, 7 сентября. /ТАСС/. Криминальные синдикаты все чаще нанимают профессиональных моряков с Украины для переправки в Европу состоятельных нелегальных мигрантов на комфортабельных яхтах. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источники в итальянской полиции.
"В последние годы банды преступников стали предлагать "роскошные путешествия" на надежных судах, которыми управляют квалифицированные моряки, по цене в $6-8 тысяч, что примерно в четыре раза больше, чем средняя стоимость обычной переправки", - цитирует агентство сотрудника правоохранительных органов.
Во вторник у побережья южной итальянской области Апулия была задержана 12-метровая яхта под турецким флагом. На ее борту находились 50 граждан Пакистана, пытавшихся нелегально перебраться через Турцию в Италию. Судном управляли два профессиональных украинских моряка, 21 года и 25 лет, которые были взяты под стражу, отмечает Reuters.
С начала 2015 года итальянские власти задержали 65 выходцев с Украины, подозреваемых в организации нелегальной миграции. "Это растущий феномен", - заявил сотрудник итальянской полиции, имея в виду участие в этом бизнесе украинских граждан. По его словам, моряки с Украины берутся выполнять задания преступных группировок по переправке мигрантов из-за сложной социально-экономической ситуации у себя на родине, желая заработать денег и самим обосноваться за границей.
Основные маршруты, по которым мигранты и беженцы попадают в Европу