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Reuters: банды преступников нанимают украинских моряков для перевозки мигрантов в Европу

Международная панорама
7 сентября, 23:26 UTC+3 РИМ РИМ 7, сентября. /ТАСС
Всего с начала 2015 года итальянские власти задержали 65 выходцев с Украины, подозреваемых в организации нелегальной миграции
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РИМ, 7 сентября. /ТАСС/. Криминальные синдикаты все чаще нанимают профессиональных моряков с Украины для переправки в Европу состоятельных нелегальных мигрантов на комфортабельных яхтах. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источники в итальянской полиции.

Youtube/ТАСС

"В последние годы банды преступников стали предлагать "роскошные путешествия" на надежных судах, которыми управляют квалифицированные моряки, по цене в $6-8 тысяч, что примерно в четыре раза больше, чем средняя стоимость обычной переправки", - цитирует агентство сотрудника правоохранительных органов.

Во вторник у побережья южной итальянской области Апулия была задержана 12-метровая яхта под турецким флагом. На ее борту находились 50 граждан Пакистана, пытавшихся нелегально перебраться через Турцию в Италию. Судном управляли два профессиональных украинских моряка, 21 года и 25 лет, которые были взяты под стражу, отмечает Reuters.

С начала 2015 года итальянские власти задержали 65 выходцев с Украины, подозреваемых в организации нелегальной миграции. "Это растущий феномен", - заявил сотрудник итальянской полиции, имея в виду участие в этом бизнесе украинских граждан. По его словам, моряки с Украины берутся выполнять задания преступных группировок по переправке мигрантов из-за сложной социально-экономической ситуации у себя на родине, желая заработать денег и самим обосноваться за границей.

Соглашение ЕС и Турции
© AP Photo/Petros Giannakouris, File
В середине марта ЕС и Турция заключили соглашение для урегулирования миграционного кризиса в Европе. Брюссель обещал Анкаре €6 млрд, отмену визового режима к лету и открытие новой главы в переговорах по вступлению страны в сообщество в обмен на сокращение Турцией потока беженцев в Европу.

С 4 апреля, в соответствии с соглашением, все нелегальные мигранты, прибывшие на греческие острова с турецкой территории, отправляются назад в Турцию. ЕС же принимает напрямую с территории Турции беженцев, проверенных турецкой миграционной службой, получивших легальный статус и имеющих пакет соответствующих документов. Обмен нелегалов на лиц, получивших статус беженца, осуществляться по принципу "один на одного".

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Инфографика Беженцы в Европе Беженцы в Европе

Основные маршруты, по которым мигранты и беженцы попадают в Европу

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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