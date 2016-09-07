Сайдик: переговоры в Москве будут посвящены достижению устойчивого мира на Украине

ВЕНА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Основное внимание на предстоящих 8 сентября переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым будет уделено вопросу достижения устойчивого мира на востоке Украины. Об этом рассказал коррепсонденту ТАСС спецпредставитель председателя ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик в преддверии своего визита в Москву.

"Это мой первый визит в Москву в новой должности, которую я занимаю уже более одного года, - сказал он. - Поэтому переговоры станут своего рода инвентаризацией: Чего мы смогли уже достичь? Какие вопросы предстоит еще урегулировать?"

По его словам, "в центре внимания, разумеется, будет достижение устойчивого мира на востоке Украины". "Главной задачей моей работы было и остается создать больше безопасности для местного населения с обеих сторон линии соприкосновения", - добавил спецпредставитель председателя ОБСЕ.

"Параллельно мы, безусловно, должны улучшить гуманитарную ситуацию, и создать для людей социальную и политическую перспективу", - подчеркнул Сайдик.

Бессрочное прекращение огня

По словам Сайдика, стабильность соблюдения бессрочного прекращения огня на востоке Украины будет способствовать развитию минского переговорного процесса.

"Я рад, что нашу инициативу о бессрочном прекращении огня поддерживают все стороны, и прекращение огня в общем и целом соблюдается уже неделю", - отметил он. "Если у нас получится сделать эту положительную тенденцию стабильной, я вижу в этом хорошую возможность способствовать развитию Минского процесса", - подчеркнул спецпредставитель председателя ОБСЕ.

Он также сообщил, что приветствует заявление Кремля о поддержке этой договоренности. "Я особо приветствую, что в Кремле также заявили, что поддерживают эту договоренность", - сказал Сайдик.

Говоря о шансах дальнейшей реализации Минских договоренностей, он отметил, что оптимистично смотрит на развитие ситуации. "Моя должность обязывает меня быть оптимистом в этом вопросе. Ни одна из сторон не видит сегодня альтернативы выполнению минских договоренностей", - заявил эмиссар ОБСЕ.

Атаки на наблюдателей ОБСЕ

Сайдик подчеркнул, что трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине намерена укреплять работу Специальной мониторинговой миссии (СММ). ОБСЕ, прежде всего, хочет добиться прекращения атак на наблюдателей, добавил он.

"Трехсторонняя контактная группа (по урегулированию ситуации на востоке Украины - прим. корр.) договорилась укрепить СММ, работа которой является неотъемлемой частью минских соглашений", - констатировал Сайдик.

По его словам, "с точки зрения ОБСЕ, это прежде всего значит, что необходимо положить конец безнаказанности, то есть расследовать возросшее количество атак на наблюдателей ОБСЕ и их оборудование, а также эффективно пресекать такие действия".

Спецпредставитель председателя ОБСЕ добавил, что "для укрепления СММ вопрос количества наблюдателей не является определяющим". "Наоборот, нужен безопасный и беспрепятственный доступ уже задействованных наблюдателей, то есть на всей территории Украины, как это и изложено в минских договоренностях. В этом вопросе нам надо достичь прогресса", - сказал Сайдик.