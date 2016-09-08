США опровергли утверждения о предъявлении РФ ультиматума по Сирии

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ВАШИНГТОН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американская администрация опровергла сведения о том, что она якобы фактически предъявила правительству России ультиматум в диалоге по Сирии.
"Мое понимание (ситуации) не таково", - подчеркнул всреду на регулярном брифинге для журналистов заместитель начальника пресс-службы Госдепартамента Марк Тонер. Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать публикацию в электронной версии газеты The Washington Post, в которой говорится, будто США сигнализировали России об иссякающем терпении на двусторонних переговорах по Сирии, касающихся урегулирования конфликта и военного антитеррористического сотрудничества в этой арабской стране. "Окончательное предложение было передано россиянам" на встрече президентов Владимира Путина и Барака Обамы, состоявшейся "на полях" саммита "Группы двадцати" в китайском Ханчжоу, пишет газета, ссылаясь на представителей исполнительной ветви власти США. По ее версии, Вашингтон уведомил Москву, что ждет от нее решения "в следующие несколько дней".
Как отметил Тонер, на переговорах Путина и Обамы прошло "детальное обсуждение Сирии". Результатом было "ощущение, что все еще стоит продолжать пытаться разрабатывать данную договоренность", и теперь "это должны сделать министр иностранных дел (Сергей) Лавров и госсекретарь (Джон) Керри", сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.
При этом он отметил, рассуждая о диалоге с Россией по Сирии: "Не уверен, что у нас (США) есть определенная дата или лимит по времени". Тем не менее, продолжил Тонер, "придет время, и мы (США) об этом говорили, когда мы (США) решим, что нашим интересам более не отвечает продолжение попыток выработать возможную договоренность с Россией". Однако "мы еще до этого не дошли", признал американский дипломат.
Он также отрицательно ответил на вопрос о том, произошло ли за последнее время отдаление друг от друга позиций России и США по Сирии.
"Нет, я бы только сказал, что все еще имеются вопросы, которые надо решить. Мы напряженно работаем над тем, чтобы их решить. Мы бы этого не делали, если бы не верили, что есть какая-то надежда на успех. Не могу сказать, что имеется большая надежда на успех; мы просто продолжаем работать над этим", - добавил Тонер.