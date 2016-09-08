Сайдик обсудит с руководством МИД РФ урегулирование на Украине

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Специальный представитель председателя ОБСЕ в контактной группе по урегулированию на Украине Мартин Сайдик в четверг в Москве обсудит с руководством МИД РФ вопросы разрешения конфликта в Донбассе. Как заявил сам Сайдик, в программе визита также встреча с полномочным представителем РФ в контактной группе Борисом Грызловым.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что "в ходе беседы планируется предметно обсудить проблематику урегулирования кризиса на Украине с акцентом на необходимость безотлагательного выполнения сторонами конфликта обязательств по Минскому комплексу мер". Сайдик отмечал, что рассчитывает "услышать от российской стороны, как она видит перспективы нашей будущей работы и, в частности, моей собственной работы".

Сайдик посещал Москву в июне 2015 года после выдвижения своей кандидатуры на должность спецпредставителя председателя ОБСЕ в контактной группе вместо Хайди Тальявини. Тогда с ним встречался статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

Безопасность и политическая сфера

Вступление в силу с 1 сентября "режима тишины" стало важным шагом в решении вопросов безопасности в Донбассе. В контактной группе идет работа по документу о разведении сторон. Об этом, очевидно, пойдет в том числе речь на встречах Сайдика в Москве. Вместе с тем, как неоднократно подчеркивали в МИД РФ, решение проблем безопасности должно сопровождаться прогрессом в деле реализации политической части Комплекса мер по выполнению минских договоренностей - принятии законов об амнистии и особом статусе Донбасса, проведении местных выборов.

Решения в политической сфере, в соответствии с требованиями "Минска - 2", должны быть согласованы Киевом с провозглашенными республиками, как записано в Комплексе мер. Однако, как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, "ни по одному пункту минских договоренностей, где прямо сказано, что те или иные действия нужно согласовать с Донбассом, украинское руководство не готово двигаться в соответствии со своими обязательствами". В Киеве же настаивают на том, что политические вопросы следует решать только для полного обеспечения режима прекращения огня.

На фоне контактной группы

Визит Сайдика в Москву проходит на следующий день после заседания контактной группы в Минске. На прошедшей 7 сентября встрече ее участники вновь не смогли согласовать документ о разведении сил в Донбассе, как о том сообщил сам спецпредставитель председателя ОБСЕ. По информации украинской стороны в контактной группе, не удалось также прийти к согласию по вопросу обмена пленными. В провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что Киев отказывается обсуждать закон об амнистии, который необходим для реализации обмена по принципу "все на всех", как то предусматривает комплекс мер.

При этом, как отмечал полпред РФ Грызлов, удалось достичь прогресса в решении ряда социально-экономических проблем, в том числе в возобновлении сообщения на некоторых участках железной дороги. Главным же достижением остается "режим тишины", договоренности о котором, как отметил Сайдик, на сегодняшний день выполняются. "Представители Донбасса были единогласны, что ситуация с безопасностью улучшилась. Соблюдается прекращение огня, такое же видение ситуации мы услышали и от руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана", - сказал он.