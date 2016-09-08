Суд в США выдал ордер на арест кандидата в президенты от "зеленых"

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Федеральный окружной суд в Северной Дакоте в среду выдал ордер на арест кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стейн. Ее подозревают в нарушениях, допущенных во время манифестации против строительства трубопровода.

СПЕЦПРОЕКТ Выбор Америки: кто претендует на главный пост в США О том, кто может стать 45-м президентом Соединенных Штатов, а также тонкостях избирательной системы – в специальном проекте ТАСС

Как следует из материалов суда, власти округа Мортон (штат Северная Дакота) уже заочно предъявили Стейн и ее кандидату в вице-президенты Эджаму Бараке обвинения в нарушении границ частных владений и причинении материального ущерба. Это якобы произошло во время манифестации недалеко от резервации индейцев сиу. Представители этого народа выступили против строительства трубопровода на землях, которые они считают священными, в протестах приняла участие и Стейн.

Ее помощница Мелиза Фегуроа заявила, что кандидат от "зеленых" во время акции ранее на этой неделе нанесла с помощью баллончика с красной краской на ковш экскаватора строителей надпись: "Я поддерживаю это сообщение". Как следует из документов суда, Бараке также написал: "Деколонизация". Таким образом они выступили на стороне индейцев. Фегуроа не уточнила, планируют ли Стейн и Бараке сами приехать в полицейский участок.

По данным последнего опроса общественного мнения, проведенного телекомпанией CNN и исследовательской службой ORC, Стейн пользуется поддержкой примерно 2% избирателей в США. Она также принимала участие в президентских выборах 2012 года. Тогда Стейн получила около 0,36% голосов.