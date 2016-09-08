СМИ: сирийские войска отбили контратаки бандформирований на юге Алеппо

БЕЙРУТ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сирийская армия и отряды ополченцев защитили свои оборонительные рубежи на юге Алеппо, отразив контратаки бандформирований. Как сообщил информационный портал "Сурия аль-Эн", боевики вооруженной коалиции "Джейш аль-Фатх" пытались в среду вновь прорваться в южные пригороды Эль-Амирия, Рамуса и Карам-эль-Дада, но получили отпор.

Правительственные силы ведут сейчас с ними бои в районе участка кольцевой дороги, который выходит к шоссе Ханасир - Атрая - Хама. Это южный проезд в Алеппо, служивший последние четыре года "дорогой жизни" для жителей города. По нему шло снабжение западных кварталов, находящихся под защитой сирийской армии.

Войска утратили контроль над этим стратегически важным участком кольцевой трассы 6 августа, когда "Джейш аль-Фатх" начала наступление на юге Алеппо. Город снабжается сейчас по северной объездной дороге через отвоеванный у бандформирований пригород Кастелло.

Сирийские ВВС и артиллерия наносят удары по позициям "Джейш аль-Фатх" на подступах к Хан-Туману и Маарате, которые находятся к юго-западу от освобожденного войсками в воскресенье комплекса военных училищ. "На этом участке фронта противник несет большие потери и отступает все дальше на юг. Армия развивает успех и преследует банды боевиков", - заявил сирийский офицер, участвующий в операции.

На западном и северном направлениях авиация бомбит тыловые базы противника в Кфар-Хамре, Харейтане, Дахр-Абд- Раббу и Шейх-Сулеймане.

Угроза вновь появилась в восточных окрестностях Алеппо, где сирийские бойцы и ополченцы сражаются с радикалами из террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Банды ИГ несколько раз атаковали территорию летного училища в Дейр-Хафере. Защитники плацдарма правительственных сил отразили эти нападения, ликвидировав 15 боевиков и уничтожив два внедорожника с пулеметами.