Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: сирийские войска отбили контратаки бандформирований на юге Алеппо

Международная панорама
8 сентября, 4:53 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
На западном и северном направлениях авиация бомбит тыловые базы противника в Кфар-Хамре, Харейтане, Дахр-Абд- Раббу и Шейх-Сулеймане
Материал из 1 страницы

БЕЙРУТ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сирийская армия и отряды ополченцев защитили свои оборонительные рубежи на юге Алеппо, отразив контратаки бандформирований. Как сообщил информационный портал "Сурия аль-Эн", боевики вооруженной коалиции "Джейш аль-Фатх" пытались в среду вновь прорваться в южные пригороды Эль-Амирия, Рамуса и Карам-эль-Дада, но получили отпор.

Правительственные силы ведут сейчас с ними бои в районе участка кольцевой дороги, который выходит к шоссе Ханасир - Атрая - Хама. Это южный проезд в Алеппо, служивший последние четыре года "дорогой жизни" для жителей города. По нему шло снабжение западных кварталов, находящихся под защитой сирийской армии.

Войска утратили контроль над этим стратегически важным участком кольцевой трассы 6 августа, когда "Джейш аль-Фатх" начала наступление на юге Алеппо. Город снабжается сейчас по северной объездной дороге через отвоеванный у бандформирований пригород Кастелло.

Сирийские ВВС и артиллерия наносят удары по позициям "Джейш аль-Фатх" на подступах к Хан-Туману и Маарате, которые находятся к юго-западу от освобожденного войсками в воскресенье комплекса военных училищ. "На этом участке фронта противник несет большие потери и отступает все дальше на юг. Армия развивает успех и преследует банды боевиков", - заявил сирийский офицер, участвующий в операции.

На западном и северном направлениях авиация бомбит тыловые базы противника в Кфар-Хамре, Харейтане, Дахр-Абд- Раббу и Шейх-Сулеймане.

Угроза вновь появилась в восточных окрестностях Алеппо, где сирийские бойцы и ополченцы сражаются с радикалами из террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Банды ИГ несколько раз атаковали территорию летного училища в Дейр-Хафере. Защитники плацдарма правительственных сил отразили эти нападения, ликвидировав 15 боевиков и уничтожив два внедорожника с пулеметами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
Сирия
В других СМИ
Реклама
Фото
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Россия может принять "Евровидение" вместо Украины
2
Белорусские спортсмены пронесли флаги России на церемонии открытия Паралимпиады-2016
3
Павлюченко опроверг информацию об участии в дорожном конфликте
4
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
5
Apple представила iPhone 7
6
СМИ: Обама пообщался с оскорбившим его президентом Филиппин
7
СМИ: Пентагон утверждает, что истребитель РФ перехватил самолет-разведчик США
Темы дня
Реклама