Клинтон: решение начать войну в Ираке было ошибкой

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ВАШИНГТОН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон по-прежнему утверждает, что решение о начале военной кампании Соединенных Штатов в Ираке было ошибкой.
"Я думаю, что решение начать войну в Ираке было ошибкой, и я уже говорила, что мой голос, отданный за делегирование президенту (Джорджу) Бушу этих полномочий, был моей ошибкой", - сказала Клинтон, отвечая на вопросы ветеранов ВС США в эфире телеканала MSNBC.
При этом она призвала "учиться на ошибках". "Мы должны понять, что привело нас к этому, чтобы подобного больше не происходило", - отметила она.