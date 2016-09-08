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Клинтон: решение начать войну в Ираке было ошибкой

Международная панорама
8 сентября, 3:33 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
При этом кандидат в президенты США от Демократической партии призвала "учиться на ошибках"
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ВАШИНГТОН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон по-прежнему утверждает, что решение о начале военной кампании Соединенных Штатов в Ираке было ошибкой.

"Я думаю, что решение начать войну в Ираке было ошибкой, и я уже говорила, что мой голос, отданный за делегирование президенту (Джорджу) Бушу этих полномочий, был моей ошибкой", - сказала Клинтон, отвечая на вопросы ветеранов ВС США в эфире телеканала MSNBC.

При этом она призвала "учиться на ошибках". "Мы должны понять, что привело нас к этому, чтобы подобного больше не происходило", - отметила она.

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