СМИ: Ялта и Симферополь могут стать городами-побратимами с Вероной и Падуей

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Делегация итальянских парламентариев и бизнесменов в октябре посетит Крым, где планируется обсудить соглашение об установлении породненных отношений между Ялтой и Вероной, а также Симферополем и Падуей. Об этом газете "Известия" сообщил представитель делегации, член областного совета итальянского региона Венето Стефано Вальдегамбери.
"Это соглашение необходимо для того, чтобы показать близость и солидарность между нашими народами. Итальянский регион Венето выступает против антироссийских санкций и за признание Крыма частью РФ. Подобный вопрос мы будем поднимать и в ЕС", - сказал Вальдегамбери.
Отмечается, что делегация будет состоять из парламентариев пяти регионов: Венето, Ломбардии, Лигурии, Тосканы и Эмилия-Романо.Также участие в поездке примут итальянские бизнесмены.