Трамп: Путин в большей степени является лидером, чем Обама

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков, Алексей Качалин/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не сомневается, что российский лидер Владимир Путин пользуется поддержкой большинства соотечественников. Об этом американский политик заявил в среду в эфире телеканала MSNBC.

"Его рейтинг составляет 82%, согласно разным организациям, проводящим опросы общественного мнения, некоторые из них базируются как раз здесь (в США - прим. ТАСС)", - констатировал Трамп, говоря о российском президенте. Комментируя обвинения Вашингтона в том, что Россия якобы причастна к взлому компьютеров Демократической партии, он указал: "Никто этого точно не знает".

"Думаю, если он (Путин - прим. ТАСС) называет меня блестящим, то я принимаю этот комплимент, - добавил Трамп. - Но в действительности это ему ничего не даст. Я специалист по переговорам".

Миллиардер считает, что президент России Владимир Путин в большей степени является лидером, чем его американский коллега Барак Обама.

"Если он говорит обо мне хорошее, то я тоже буду говорить хорошее о нем, - указал Трамп. - Я уже заявлял, что он действительно является лидером".

"Это совсем иная система, и так уж вышло, что мне она не нравится, но, конечно, в этой системе он (Путин - прим. ТАСС) был лидером в гораздо большей степени, чем был лидером наш президент, наша страна расколота", - добавил политик.

17 декабря, выступая на большой ежегодной пресс-конференции, Путин заявил, что Трамп - "абсолютный лидер президентской гонки". "Он яркий человек, талантливый, без всяких сомнений", - сказал президент РФ.

Согласно опросам, проведенным, в частности, ВЦИОМ, в 2016 году Путина поддерживают более 80% россиян.

Хорошие отношения с Россией

Также Трамп заявил, что в случае избрания президентом США выстроит исключительно хорошие отношения с Россией и Владимиром Путиным. Уверенность в этом он выразил на встрече с избирателями в Нью-Йорке.

"Я думаю, что будут хорошие отношения с (президентом РФ Владимиром) Путиным и очень хорошие отношения с Россией", - заявил республиканец.

Он охарактеризовал нынешнее состояние отношений США и России словом "враждебность", лишним подтверждением которой стало сближение российского истребителя Су-27 с американским морским патрульным самолетом P-8 Poseidon в небе над Черным морем.

Трамп в очередной раз высказал мнение о том, что именно президент Соединенных штатов Барак Обама несет ответственность за ухудшение отношений США и России. Миллиардер сказал, что он внимательно наблюдал за встречей Обамы и Путина на саммите "двадцатки" в Китае; по его мнению, оба лидера "не смотрелись так, будто между ними все в порядке".

Бороться против ИГ

Также по мнению Трампа, Вашингтон должен улучшить отношения с Москвой, чтобы вместе бороться против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

"Думаю, у меня будут очень-очень хорошие отношение с Россией и (президентом РФ Владимиром) Путиным", - сказал политик.

"Самая лучшая причина поладить с Россией состоит в том, что она так же сильно, как и мы, хочет победить ИГ", - подчеркнул Трамп. "Если бы у нас были отношения с Россией, разве не здорово было бы, если бы мы могли работать над этим вместе и выбить дух из ИГ?", - добавил он.

СПЕЦПРОЕКТ Выбор Америки: кто претендует на главный пост в США О том, кто может стать 45-м президентом Соединенных Штатов, а также тонкостях избирательной системы – в специальном проекте ТАСС