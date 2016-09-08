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В секретных брифингах разведки для Трампа участвовали специалисты по РФ

Международная панорама
8 сентября, 5:36 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Рассказывая об этом, Дональд Трамп выразил возмущение тем, что Белый дом якобы не принимал во внимание советы сотрудников разведки
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НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Специалисты по России входили в число сотрудников американской разведки, которые провели два секретных брифинга для кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом политик, претендующий на высший государственный пост, заявил в среду в эфире американского телеканала MSNBC.

"Прежде всего, я глубоко уважаю тех, кто проводил для нас эти брифинги, это были замечательные люди, это были эксперты по Ираку, Ирану, России, разным частям мира", - констатировал республиканец. При этом он указал, что ни на одной из этих встреч не услышал ничего такого, что заставило бы его серьезно изменить свою позицию по какому-либо из вопросов.

"Я узнал, что наше руководство, (президент США) Барак Обама не прислушивались к тому, что говорили наши эксперты", - сообщил политик. Он выразил возмущение в связи с тем, что Белый дом якобы не принимал во внимание советы сотрудников разведки.

Первая из встреч, о которых идет речь, по данным агентства Associated Press, состоялась 17 августа в офисе нью-йоркского отделения Федерального бюро расследований, она продолжалась около двух часов. Брифинг провели в кабинете, защищенном от прослушки, сотрудники аппарата директора Национальной разведки США Джеймса Клэппера. Их задача, как отмечало агентство, состояла в том, чтобы ознакомить Трампа с "крупнейшими угрозами и поводами для беспокойства, появляющимися по всему миру".

Брифинги для кандидатов на пост президента проводят в период после национальных партийных съездов по распоряжению действующего президента США. Эта традиция зародилась в 1952 году при главе Белого дома Гарри Трумэне, который предложил проводить их для кандидата от Республиканской партии Дуайта Эйзенхауэра с тем, чтобы тот получил представление о данных разведки по основным международным проблемам.

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