Антиправительственные акции в День независимости Бразилии прошли в 26 регионах страны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Антиправительственные акции состоялись в среду по меньшей мере в 26 регионах Бразилии. Как сообщила в своей электронной версии газета Globo, участники манифестаций воспользовались выходным, объявленным в южноамериканской республике в честь главного национального праздника - Дня независимости.

Протестующие требовали отставки президента Бразилии Мишела Темера и проведения досрочных выборов главы государства. Многие из них также критиковали процесс импичмента бывшего лидера страны Дилмы Руссефф, завершившийся сменой власти. Акции проходили в течение всего дня: в некоторых городах они начались рано утром, в других - поздно вечером. По данным организаторов, самая массовая демонстрация состоялась в Сан-Паулу, где собрались около 20 тысяч человек.

В столице страны, Бразилиа, манифестанты нарушили атмосферу национального праздника. Появление Темера, который впервые принимал торжественный парад в качестве главы государства, часть зрителей встретила криками "Долой!" и "Путчист!". Кроме того, по информации портала UOL, перед началом парада охрана сообщила, что зрителям запрещено выступать с политическими лозунгами. Одного из студентов, прикрепившего к рубашке наклейку со словами "Долой Темера!", заставили покинуть трибуну.

В администрации Темера состоявшиеся акции протеста назвали "неотъемлемой частью демократии". "Это нормально, покой можно встретить только на кладбище или при диктатуре. Мы ожидали, что нечто подобное произойдет. Но мы продолжим руководить страной для того, чтобы и у них (манифестантов) было право на безопасность, здравоохранение и образование", - заявил глава гражданской канцелярии президента Элисеу Падилья.

31 августа бразильские сенаторы 61 голосами против 20 поддержали инициативу об импичменте Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента республики, но сохранили за ней право работать в государственных учреждениях. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Защита Руссефф обжаловала решение верхней палаты парламента. В нескольких городах страны прошли протесты против смены власти, которые не раз перерастали в беспорядки.