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Индонезия и Австралия договорились об обмене разведывательной информацией

Международная панорама
8 сентября, 7:05 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев
Кроме того, главы государств обменялись мнениями о сотрудничестве в сфере безопасности на море, в том числе борьбы с незаконным рыбным промыслом
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СИНГАПУР, 8 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Президент Индонезии Джоко Видодо и премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, в частности, об обмене разведывательной информации по данной проблематике. Как рассказала в четверг журналистам глава индонезийского МИД Ретно Марсуди, об этом шла речь на состоявшихся переговорах лидеров двух стран "на полях" проходящих Лаосе мероприятий по линии АСЕАН.

"На встрече обсуждалась проблема терроризма, какие совместные меры необходимо предпринять, договорились об обмене разведывательной информации, касающейся экстремистов", - отметила министр. Кроме того, "главы государств обменялись мнениями о сотрудничестве Джакарты и Канберры в сфере обеспечения безопасности на море, в том числе борьбы с незаконным рыбным промыслом", - указала Марсуди.

По ее словам, "лидеры также затронули вопросы торгово-экономического сотрудничества, в частности, расширения поставок австралийской животноводческой продукции в Индонезию".

Согласно предварительной договоренности, "президент посетит Австралию с официальным визитом в ноябре", добавила также глава МИД.

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Персоны
Джоко Видодо Тёрнбулл, Малколм
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Австралия Индонезия
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