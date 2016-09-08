Белый дом подтвердил факт "обмена любезностями" между президентами США и Филиппин

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ВАШИНГТОН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Лидеры США и Филиппин Барак Обама и Родриго Дутерте в среду действительно пообщались на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.
"У президента Обамы была краткая беседа с президентом Дутерте перед ужином лидеров стран АСЕАН в среду вечером во Вьентьяне, в Лаосе. Разговор между ними состоял из обмена любезностями", - сказал сотрудник американской администрации.
"Я рад, что это произошло", - заявил ранее филиппинский министр иностранных дел Перфекто Ясая. "Все это проистекает из того факта, что отношения между Филиппинами и Соединенными Штатами очень крепкие и тесные", - добавил он.
В понедельник Дутерте призвал Обаму не задавать ему вопросы о случаях внесудебной казни в стране. Филиппинский президент назвал лидера США "сукиным сыном" и пообещал высказать много нелицеприятных слов в его адрес "на полях" саммита США - АСЕАН и Восточноазиатского саммита, которые на этой неделе проходят в Лаосе.
В ответ на это Обама назвал филиппинского коллегу "ярким парнем" и поручил своим помощникам рассмотреть необходимость проведения "конструктивных и продуктивных переговоров" с ним в Лаосе. Белый дом объявил, что встреча двух лидеров, намеченная на 6 сентября, не состоится. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс во вторник сообщил, что Обама пообщается с Дутерте на многосторонних саммитах, предстоящих во Вьентьяне, но "формальной встречи не будет".