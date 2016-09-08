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Абэ считает усиление давления на КНДР единственным способом прекратить ракетную программу

Международная панорама
8 сентября, 7:22 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев
По мнению премьер-министра Японии, также необходимо, чтобы экономические санкции, наложенные на Пхеньян в соответствии с резолюциями Совбеза ООН, выполнялись неукоснительно
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ТОКИО, 8 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что усиление давления со стороны мирового сообщества является единственным способом заставить КНДР прекратить ракетную и ядерную программы. Такое мнение он выразил в четверг журналистам "на полях" саммита стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Лаоса.

"Единственный путь (решения этой проблемы) - это усиление давления со стороны международного сообщества. Также необходимо, чтобы экономические санкции, наложенные на Пхеньян в соответствии с резолюциями Совбеза ООН, выполнялись неукоснительно", - приводит его слова агентство Киодо.

5 сентября КНДР произвела запуск трех баллистических ракет типа "Нодон" из уезда Хванчжу провинции Хванхэ-Пукто в акваторию Японского моря. Они пролетели около одной тысячи км и упали в исключительную экономическую зону Японии.

В начале августа КНДР также провела пуск баллистической ракеты типа "Нодон", которая упала в воду у побережья японской префектуры Акита, а в конце месяца еще одна ракета была запущена с подводной лодки в Японское море. После этого Силы самообороны Японии получили приказ произвести перехват баллистических ракет КНДР в случае угрозы территории страны, который будет действовать на постоянной основе.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась после того, как КНДР 6 января провела ядерное испытание, а 7 февраля запустила ракету-носитель с искусственным спутником Земли в нарушение решений Совета Безопасности ООН. В ответ Совбез единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна. В КНДР эту резолюцию не признают, ссылаясь на то, что ядерное испытание было произведено в интересах самообороны на фоне агрессивной политики США, а целью запуска ракеты-носителя было мирное исследование космоса.

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Абэ, Синдзо
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Ядерные испытания в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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