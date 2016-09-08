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СМИ: в столице Афганистана произошел взрыв

Международная панорама
8 сентября, 9:19 UTC+3 ИСЛАМАБАД ИСЛАМАБАД 8, сентября. /ТАСС
Информации о жертвах и пострадавших в настоящий момент нет
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ИСЛАМАБАД, 8 сентября. /ТАСС/. Взрыв произошел в центре столицы Афганистана Кабуле.

Об этом сообщило афганское агентство Khaama Press.

По предварительным данным, инцидент произошел на западе города. Сработало самодельное взрывное устройство, прикрепленное к велосипеду. Пока известно о трех пострадавших.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку. 

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