Минкульт Польши осудил акты вандализма на советских кладбищах

ВАРШАВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Министерство культуры и национального наследия Польши осуждает имеющие место в республике акты вандализма на кладбищах советских солдат и заверяет, что государство заботится об этих захоронениях. Об этом сообщила в четверг ТАСС пресс-служба ведомства.

"В связи с актом вандализма, который имел место в последние дни на кладбище солдат Красной Армии на Цитадели в Познани, министр культуры и национального наследия, отвечающий за реализацию международных соглашений в сфере заботы о захоронениях и военных кладбищах, решительно осуждает такие действия и заверяет, что места захоронений советских солдат, как это было и раньше, окружены опекой и защитой польского государства", - указано в заявлении ведомства.

"Министр культуры и другие ответственные органы и институты без каких-либо исключений реализуют статью 2 закона от 28 марта 1933 года о могилах и военных кладбищах, в которой говорится, что воинские захоронения, вне зависимости от национальности и вероисповедания похороненных в них людей, а также формирований, к которым они принадлежали, должны сохраняться в порядке и окружаться уважением", - отметила пресс-служба.

31 августа в Познани на мемориальном кладбище "Цитадель" были разрушены два надгробных памятника на одной из братских могил советских солдат, а также польское захоронение одного из защитников города, который воевал против фашистских оккупантов. Представители Минкультуры отмечают, что "расследование по этому делу ведет полиция". "Будут также предприняты шаги по поимке и наказанию лиц, ответственных за осквернение места захоронения солдат Красной армии, - подчеркнули в пресс-службе. - В ближайшее время будут приняты меры по восстановлению разрушенных объектов".

Ранее, 8 августа, на этом же месте был обнаружен поваленный обелиск с красной звездой. "Учитывая, что другие надгробия оставались нетронутыми, было установлено, что часть надгробия обвалилась сама из-за осыпания клея, соединявшего его элементы", - констатировало Минкультуры Польши, подчеркнув, что в данном случае "акта вандализма не было".

На подвергшемся вандализму кладбище в Познани похоронены 5 тыс. 829 погибших советских воинов. Как заверяют власти города, в течение года там проводятся работы по уборке сухой травы, листьев и веток, а также чистка надгробий. "В 2011-2013 гг. был проведен капитальный ремонт всех надгробий на кладбище. Случай повреждения двух памятников - это инцидент, который не повлияет на качество содержания кладбища", - сказала пресс-секретарь познаньской мэрии Ханна Сурма.