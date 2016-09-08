СМИ: международный антикоррупционный центр стран G20 заработает до конца года

ПЕКИН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. В ближайшие месяцы будет запущен международный антикоррупционный центр стран G20.

Как в четверг сообщает China Daily, основной задачей центра станет борьба с международной коррупцией.

"Соответствующее решение было принято лидерами G20. Стороны приветствовали создание на территории КНР Центра по исследованию проблем возврата активов и возвращения коррумпированных лиц", - говорится в статье.

Ожидается, что центр будет открыт в помещении Пекинского педагогического университета. В учреждении будут работать эксперты из стран G20. Они будут проводить тщательный анализ коррупционных преступлений в странах "Большой двадцатки", а также сравнивать правовые системы государств.