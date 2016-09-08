Еще двое задержаны в связи с обнаружением в Париже машины с газовыми баллонами

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Еще два человека были задержаны во Франции в рамках расследования, проводимого после обнаружения близ Собора Парижской Богоматери автомобиля с семью газовыми баллонами. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источник в полиции.

По данным агентства, в городе Монтаржи по этому делу были задержаны мужчина и женщина.

Как сообщил в среду телеканал BFMTV, подозрительный автомобиль был замечен 4 сентября. На заднем сиденье машины полицейские увидели один газовый баллон, который оказался пустым. Однако в ее багажнике были обнаружены шесть полных баллонов.

Устройство для подрыва баллонов в машине отсутствовало. В связи с инцидентом уже были задержаны мужчина и женщина, которые могут быть супружеской парой.