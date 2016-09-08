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Премьер Армении подал в отставку

Международная панорама
8 сентября, 10:59 UTC+3
Овик Абрамян занимал эту должность с 13 апреля 2014 года
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Овик Абрамян

Овик Абрамян

© EPA/ALEXANDER ASTAFYEV/SPUTNIK/GOVERNMENT PRESS SERVICE POOL

ЕРЕВАН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Премьер-министр Армении Овик Абрамян объявил о том, что уходит в отставку. Об этом он сообщил, закрывая в четверг заседание правительства республики.

"Я решил подать в отставку и предоставить президенту возможность сформировать новое правительство", - сказал Абрамян. По его убеждению, "нужно думать об успехе всех нас и дать шанс новому правительству на основании проделанной работы и с новыми подходами консолидировать общество".

Говоря о проделанной работе, Абрамян напомнил, что под его руководстовм"правительство было открыто для любого диалога, для обсуждения здоровых идей". "Мы предприняли большие усилия для формирования диалога всех частей общества", - подчеркнул он.

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"Предпринятые нами искренние и реалистичные подходы дали свои результаты, однако общество пока осталось поляризованным", - констатировал премьер. По его оценке, среди основных причин этого - "разногласия, которые питаются геополитическими, внешнеэкономическими и военными вызовами". Эти обстоятельства "пока не дают нам возможности, собрав все силы, дать актуальные решения стоящим перед нами важнейшим проблемам - от обеспечения равных экономических возможностей до борьбы с коррупцией", отметил Абрамян.

"Мы пока являемся страной, имеющей переходные проблемы, - продолжал премьер. - Для улучшения имеющихся экономических и социальных задач нам необходимо объединить усилия общества и правительства". "А для этого необходимы новые подходы, новое начало. Именно поэтому я решил подать в отставку и предоставить президенту возможность сформировать новое правительство", - сообщил глава кабинета.

58-летний Овик Абрамян занимал должность председателя правительства с 13 апреля 2014 года. Он является заместителем председателя Республиканской партии Армении, которую возглавляет президент страны Серж Саргсян.

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