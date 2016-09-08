Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Израильский истребитель нанес удар по сирийским позициям в Эль-Кунейтре

Международная панорама
8 сентября, 11:18 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Как сообщил информационный портал "Сурия аль-Эн" со ссылкой на сирийский военный источник, удар был нанесен после того, как минометный снаряд упал на территории оккупированных Голанских высот
Материал из 1 страницы

БЕЙРУТ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Израильский истребитель атаковал в четверг позиции сирийской артиллерии под городом Эль-Кунейтра (40 км от Дамаска). Как сообщил информационный портал "Сурия аль-Эн" со ссылкой на сирийский военный источник, удар был нанесен после того, как минометный снаряд упал на территории оккупированных Голанских высот.

"Это было использовано как предлог для нападения. Потерь среди личного состава нет", - отметил источник.

Город Эль-Кунейтра является административным центром одноименной провинции на юго-западе Сирии, где сейчас идут военные действия между правительственными силами и группировками вооруженной оппозиции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Сирия Израиль
Темы
Кризис в Сирии
В других СМИ
Реклама
Фото
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава ПКР поблагодарил белоруса, пронесшего флаг РФ на открытии Паралимпиады
2
СМИ: Россия может принять "Евровидение" вместо Украины
3
Белорусские спортсмены пронесли флаги России на церемонии открытия Паралимпиады-2016
4
Израильский истребитель нанес удар по сирийским позициям в Эль-Кунейтре
5
Премьер Армении подал в отставку
6
СМИ: теннисистка Дьяченко подозревается в участии в договорном матче
7
"Белый лебедь" России преодолеет систему ПРО
Темы дня
Реклама