Израильский истребитель нанес удар по сирийским позициям в Эль-Кунейтре

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БЕЙРУТ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Израильский истребитель атаковал в четверг позиции сирийской артиллерии под городом Эль-Кунейтра (40 км от Дамаска). Как сообщил информационный портал "Сурия аль-Эн" со ссылкой на сирийский военный источник, удар был нанесен после того, как минометный снаряд упал на территории оккупированных Голанских высот.
"Это было использовано как предлог для нападения. Потерь среди личного состава нет", - отметил источник.
Город Эль-Кунейтра является административным центром одноименной провинции на юго-западе Сирии, где сейчас идут военные действия между правительственными силами и группировками вооруженной оппозиции.