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Националисты спровоцировали конфликт на суде Одессы по делу 2 мая

Международная панорама
8 сентября, 15:06 UTC+3 ОДЕССА ОДЕССА 8, сентября. /ТАСС
Радикалы напали на подсудимого и его адвоката, в результате подсудимый был госпитализирован
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ОДЕССА, 8 сентября. /ТАСС/. Судебное заседание по делу о 2 мая в Малиновском районном суде Одессы перенесено из-за нападения радикалов на подсудимого и его адвоката. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Перед началом заседания во дворе суда три представителя националистических организаций подошли к подсудимому Валентину Власенко и его адвокату и начали провоцировать конфликт. В ходе словесной перепалки один из радикалов достал газовый баллончик и намеревался брызнуть в лицо адвокату. Однако подсудимый Власенко заслонил его, приняв удар на себя.

Газ попал обвиняемому в лицо. Ему немедленно была вызвана скорая помощь, он был доставлен в больницу.

Адвокат расценивает случившееся как попытку воспрепятствовать адвокатской деятельности. В связи с инцидентом заседание перенесено на час, в настоящий время решается вопрос о целесообразности его дальнейшего проведения.

Как ожидалось, суд должен продолжить изучение вещественных доказательств и допросить главного свидетеля обвинения Александра Посмиченко.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) и так называемой "самообороны майдана" сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения. Власти признали зачинщиками беспорядков 22 человека, арестовав исключительно сторонников "антимайдана".

Украина: хроника евразийского раскола

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