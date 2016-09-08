В Молдавии судьи отказали в организации референдума за отставку мэра Кишинева

КИШИНЕВ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Организаторы референдума по вопросу отставки мэра Кишинева Дорина Киртоакэ получили отказ в регистрации, что может помешать его проведению. Такое решение в четверг приняла Апелляционная палата (АП) города Бельцы, где адвокаты градоначальника обжаловали положительное заключение районного суда Кишинева по этому вопросу.

Как сообщил журналистам после заседания один из руководителей инициативной группы Виктор Киронда, организаторы плебисцита с этим решением не согласны и намерены обжаловать его в Высшей судебной палате (ВСП). "В зависимости от решения ВСП, возможно, обратимся и в Европейский суд по правам человека. Пусть вся Европа знает, как в Молдавии работает демократия, и как соблюдаются права граждан", - сказал Киронда.

Со своей стороны адвокат мэра Татьяна Йову считает, что АП приняла правильное решение, поскольку "были зарегистрированы процедурные нарушения при вынесении вердикта первой инстанцией".

В Кишиневе Киртоакэ критикуют за плохие дороги, незаконные застройки и невыносимый запах с очистных сооружений города. Вопросы к деятельности мэра Кишинева появились не только у его жителей, но и правоохранительных органов. В мае сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) арестовали вице-мэра столицы Владимира Котеца и трех чиновников мэрии. После задержания НЦБК опубликовал снятую скрытой камерой видеозапись, на которой видно, как Котец получает взятку в своем кабинете.

Молдавские СМИ также опубликовали фотографии отстроенных арестованными чиновниками шикарных особняков, стоимость которых в сотни раз превышает их заработную плату. Со своей стороны Киртоакэ, комментируя арест своего заместителя, признал, что в столичной администрации процветает коррупция. Он привел статистику, по которой после его избрания мэром на взятках попались более трех десятков его подчиненных.

Ранее инициативу гражданских активистов об отставке мэра подписала почти половина депутатов муниципального совета города, среди которых представители фракций Партии социалистов Республики Молдова, Партии коммунисты Республики Молдова, Народной европейской партии Молдовы.