Премьер Казахстана отправлен в отставку

АСТАНА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Карим Масимов освобожден от занимаемой должности и назначен председателем Комитета национальной безопасности.

Об этом говорится в распространенном заявлении на официальном сайте президента республики.

Врио главы правительства назначен Бакытжан Сагинтаев.

"Назначить Масимова Карима Кажимкановича председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, освободив от должности премьер-министра Республики Казахстан, - отмечается в сообщении. - Возложить временное исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Сагинтаева Бакытжана Абдировича - первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан".

Бывший глава Комитета нацбезопасности Владимир Жумаканов назначен советником Назарбаева.

Правительству поручено исполнять обязанности до утверждения нового состава.