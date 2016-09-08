Премьер Казахстана отправлен в отставку

Премьер Казахстана отправлен в отставкуМеждународная панорама 8 сентября, 13:38
Роман Павлюченко помирился с водителем после дорожного конфликтаСпорт 8 сентября, 13:31
Видеотрансляция пресс-конференции главы комиссии ОКР по борьбе с допингомСпорт 8 сентября, 13:30
Кадыров опроверг слухи о падении с лошадиОбщество 8 сентября, 13:26
Учебный центр спецназа в Чечне не будет приглашать иностранных военных инструкторовВ стране 8 сентября, 13:14
Яндекс анонсировал запуск конкурента "Медиалогии"Экономика и бизнес 8 сентября, 13:14
Эксперт рассказал, зачем ВМФ России десантные вертолетоносцыАрмия и ОПК 8 сентября, 13:13
Гендиректор: количество задержанных рейсов у "Уральских авиалиний" не превышает 4%Новости Урала 8 сентября, 13:13
"Евраз" получил сертификат на рельсы от Deutsche BahnТранспорт 8 сентября, 13:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТАНА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Карим Масимов освобожден от занимаемой должности и назначен председателем Комитета национальной безопасности.
Об этом говорится в распространенном заявлении на официальном сайте президента республики.
Врио главы правительства назначен Бакытжан Сагинтаев.
"Назначить Масимова Карима Кажимкановича председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, освободив от должности премьер-министра Республики Казахстан, - отмечается в сообщении. - Возложить временное исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Сагинтаева Бакытжана Абдировича - первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан".
Бывший глава Комитета нацбезопасности Владимир Жумаканов назначен советником Назарбаева.
Правительству поручено исполнять обязанности до утверждения нового состава.