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Премьер Казахстана отправлен в отставку

Международная панорама
8 сентября, 13:38 дата обновления: 8 сентября, 13:52 UTC+3
Врио главы правительства назначен Бакытжан Сагинтаев
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Карим Масимов

Карим Масимов

© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

АСТАНА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Карим Масимов освобожден от занимаемой должности и назначен председателем Комитета национальной безопасности.

Об этом говорится в распространенном заявлении на официальном сайте президента республики.

Врио главы правительства назначен Бакытжан Сагинтаев.

"Назначить Масимова Карима Кажимкановича председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, освободив от должности премьер-министра Республики Казахстан, - отмечается в сообщении. - Возложить временное исполнение  обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Сагинтаева Бакытжана Абдировича - первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан".

Бывший глава Комитета нацбезопасности Владимир Жумаканов назначен советником Назарбаева. 

Правительству поручено исполнять обязанности до утверждения нового состава.

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