Великобритания создаст группу по торговле для подготовки соглашения с Индией после Brexit

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ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что правительство создает рабочую группу по торговле, чтобы подготовить соглашение с Индией после Brexit. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министра.
"Сейчас мы приняли решение создать рабочую группу по торговле с Индией, чтобы посмотреть на то, как мы будем устранять торговые барьеры, прежде чем мы проведем переговоры по соглашению о свободной торговле после выхода из ЕС", - заявил Фокс.
Великобритания официально не может согласовывать торговые сделки с другими странами до тех пор, пока не покинет ЕС.
На состоявшемся 23 июня референдуме о дальнейшем членстве Великобритании в ЕС победу с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. Тереза Мэй, ставшая вскоре после голосования премьер-министром страны, пообещала исполнить волю народа и вывести страну из состава Евросоюза и одновременно добиться выгод от этого процесса. Она также дала понять, что Соединенное Королевство будет продолжать играть полноценную роль страны-члена ЕС до формального выхода из европейского сообщества.