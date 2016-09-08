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В Пражском граде усилены меры безопасности из-за террористической угрозы

Международная панорама
8 сентября, 13:58 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 8, сентября. /ТАСС
Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек заявил, что это связано с парижскими терактами и атаками в Германии
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ПРАГА, 8 сентября. /ТАСС/. В Пражском граде, являющимся резиденцией чешских президентов, усилены меры безопасности в связи с угрозой проведения терактов. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь руководителя республики Иржи Овчачек.

"Меры безопасности в Пражском граде были значительно ужесточены после парижских терактов и террористических атак в Германии, - отметил он. - Кроме того, имелись определенные сигналы о (непосредственной - прим. ТАСС) террористической угрозе для Пражского града".

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Овчачек не уточнил подробностей. Обеспечением безопасности резиденции главы государства занимаются спецслужбы и полиция республики.

Президент Чехии Милош Земан на днях заявил, что считает Пражский град одной из наиболее вероятных целей террористов на территории республики. Он информировал о выделении национальным Министерством обороны 100 млн крон (около $4,4 млн) для создания эффективной системы безопасности на территории Пражского града.

Частью первого этапа усиления мер безопасности в Пражском граде стало введение досмотра посетителей перед входом на его территорию. Полицейские основное внимание обращают на проверку содержания сумок и багажа посетителей. Из-за этих предосторожностей перед входом в Пражский град образуются длинные очереди.

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