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ЕК выделила сирийским беженцам в Турции €348 млн

Международная панорама
8 сентября, 14:20 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Денис Дубровин
Гуманитарная программа будет направлена на облегчение положения сирийских беженцев, в частности, на предоставление доступа к образованию их детям
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БРЮССЕЛЬ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Еврокомиссия запустила программу помощи сирийским беженцам в Турции объемом €348 млн. Об этом сообщил еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидис.

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"Эта программа - крупнейшая гуманитарная программа ЕС. Она будет направлена на облегчение положения свыше одного миллиона сирийских беженцев в Турции, в частности, для предоставления доступа их детям к образованию", - отметил он.

"Беженцы, в частности, получат электронные дебетовые карты, на которые на ежемесячной основе будут поступать финансовые средства, благодаря которым они смогут направить своих детей в школы вместо того, чтобы отправлять их работать", - сказал еврокомиссар.

По его словам, распределением средств будут заниматься международные гуманитарные организации "в тесном взаимодействии с турецкими властями".

Стилианидис также пообещал "дотошный контроль за работой этой программы, чтобы ни один евро не был использован нецелевым путем". Он, однако, не объяснил, каким образом Еврокомиссия намерена контролировать траты многочисленных сирийских беженцев в Турции с дебетовых карт.

По словам еврокомиссара, всего в Турции в настоящее время находятся свыше 3 млн сирийских беженцев. Эта программа станет частью пакета европейской финансовой помощи Турции в размере €3 млрд на 2016-2017 годы, которую Брюссель пообещал Анкаре в обмен на ограничение потока беженцев в Европу через турецкую территорию.

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