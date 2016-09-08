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Албания уверена, что вступит в ЕС через 10 лет, если союз будет существовать

Международная панорама
8 сентября, 14:28 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Ася Арутюнян
Премьер-министр Эди Рама надеется, что Брюссель в скором времени откроет переговоры по вступлению Албании в ЕС
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БРЮССЕЛЬ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Албания уверена, что вступит в Евросоюз через 10 лет, если союз будет к этому времени существовать. Об этом заявил премьер-министр этой страны Эди Рама на пресс-конференции в Брюсселе по итогам Совета стабилизации и ассоциации ЕС - Албания.

"Я уверен, что мое желание стать членом ЕС через 10 лет исполнится, если будет Евросоюз", - сказал он. Премьер выразил надежду, что Брюссель в скором времени откроет переговоры по вступлению Албании в ЕС.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подчеркнула, в свою очередь, что страна добилась большого прогресса в повестке реформ. При этом, по ее словам, она не может предсказать решения Совета ЕС относительно сроков открытия переговорного процесса.

Албания подала заявку на членство в ЕС в 2009 году, статус кандидата получила в 2014 году. С момента получения страной официального статуса кандидата до непосредственного вступления в Евросоюз она должна реформировать экономические и политические институты в соответствии с требованиями ЕС.

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