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Олланд: законодательного запрета на буркини во Франции не будет

Международная панорама
8 сентября, 14:39 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев
Президент назвал "законы, принятые по обстоятельствам", неприменимыми и неконституционными
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ПАРИЖ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Законов о запрете на ношение на пляжах мусульманского женского купальника буркини в ближайшее время во Франции принято не будет. Это дал понять в четверг президент республики Франсуа Олланд, выступая на форуме "Демократия перед лицом терроризма" в Париже.

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"До тех пор, пока я буду президентом, никаких законов, принятых по обстоятельствам, не будет. Они столь же неприменимы, сколь неконституционны", - заявил президент.

Это заявление Олланда было встречено аудиторией продолжительными бурными аплодисментами. Продолжая свою речь, глава республики, не говоря напрямую о скандале с буркини, подчеркнул, что существующее во Франции законодательство исчерпывающе регулирует все вопросы, связанные с религиозными обычаями. "Это не только моя глубокая убежденность, это реальность: наших законов достаточно, нужно лишь применять их строго и эффективно", - указал он.

Скандал вокруг купальников буркини разгорелся во Франции этим летом после того, как на волне общественного беспокойства, связанного с распространением исламизма, ряд мэров курортных городов приняли муниципальные постановления, запрещающие женщинам появляться на местных пляжах в мусульманских купальниках, которые скрывают почти все тело. Инициатива вызвала в обществе ожесточенную полемику, на фоне которой противники этих постановлений начали оспаривать их законность в судах.

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В конце августа Государственный совет - высшая административная судебная инстанция Франции - приостановил действие постановления мэрии города Вильнёв-Лубе на Лазурном берегу, который одним из первых запретил у себя буркини. Совет учел, что данное решение мэрии было принято после теракта в Ницце, но в то же время посчитал, что это является "недостаточным доводом для введения подобного запрета" на ношение мусульманской одежды в общественных местах. "Подобное решение мэрии является серьезным и противоречащим законам нарушением основополагающих свобод граждан", - говорится в решении Госсовета.

Эксперты Совета считают, что подобного рода запреты "могут быть оправданы лишь в случаях возникновения серьезной угрозы общественному порядку". Поданные в Госсовет иски двух правозащитных организаций касались лишь города Вильнёв-Лубе, однако это решение создает юридический прецедент, на который теперь будут ориентироваться другие судебные инстанции. Ожидается, что аналогичные запрещающие постановления, уже принятые в трех десятках городов и коммун Франции, также будут в самое ближайшее время отменены.

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