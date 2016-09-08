Экс-мэры Праги приговорены к условным срокам заключения

ПРАГА, 8 сентября. /ТАСС/. Бывшие главы городской администрации Праги Богуслав Свобода и Томаш Гудечек приговорены к условным срокам заключения за злоупотребление служебными полномочиями, в результате которых чешской столице был нанесен значительный материальный ущерб. Вердикт вынес Городской суд Праги, сообщило Чешское радио.

"Богуслав Свобода приговорен к 2,5 годам условно, а Томаш Гудечек - к двум годам условного заключения, - отметило радио. - Вместе с ними условные сроки наказания были вынесены нескольким их бывшим подчиненным. На каждого из осужденных наложен штраф в размере 40 тысяч крон (около $1,7 тыс.)".

Согласно приговору, осужденные признаны виновными в том, что "нарушили обязанности по управлению чужим имуществом, возложенные на них, а также установленные правила проведения городских тендеров". Это выразилось в заключении в апреле 2012 года невыгодного для чешской столицы соглашения с коммерческой компанией Haguess по выпуску и финансовому обслуживанию универсальных цифровых карт. Предполагалось, что пражане и гости города будут их использовать в качестве проездного билета на общественном транспорте и для получения услуг в системе подведомственных мэрии предприятий.

Суд пришел к выводу, что осужденные нанесли городской экономике ущерб как минимум на 17,7 млн крон (примерно $800 тыс.).

Осужденные и проходившие с ними по делу намерены оспорить вердикт в суде вышестоящей инстанции.

Богуслав Свобода занимал пост мэра с 30 ноября 2010 года по 23 мая 2013 года. Его преемником стал Томаш Гудечек, покинувший мэрию 26 ноября 2014 года.