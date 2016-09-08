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СМИ: на севере Афганистана произошел взрыв, есть пострадавшие

Международная панорама
8 сентября, 15:15 UTC+3 ИСЛАМАБАД ИСЛАМАБАД 8, сентября. /ТАСС
Ранения получили не менее десяти человек
Материал из 1 страницы

ИСЛАМАБАД, 8 сентября. /ТАСС/. Взрыв прогремел в провинции Баглан на севере Афганистана. Об этом сообщил в своем Twitter телеканал Tolo News.

По его данным, в результате инцидента по меньшей мере десять человек получили ранения.

Взрыв произошел на рынке.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе группировок.

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