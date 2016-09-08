СМИ: на севере Афганистана произошел взрыв, есть пострадавшие

ИСЛАМАБАД, 8 сентября. /ТАСС/. Взрыв прогремел в провинции Баглан на севере Афганистана. Об этом сообщил в своем Twitter телеканал Tolo News.

#Pul-e-Khumri - IED on bicycle explodes in busy bazaar on market day in Baghlan capital.10 people, incl women, children injured #Afghanistan — TOLOnews (@TOLOnews) 8 сентября 2016 г.

По его данным, в результате инцидента по меньшей мере десять человек получили ранения.

Взрыв произошел на рынке.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе группировок.