СМИ: на севере Афганистана произошел взрыв, есть пострадавшие

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ИСЛАМАБАД, 8 сентября. /ТАСС/. Взрыв прогремел в провинции Баглан на севере Афганистана. Об этом сообщил в своем Twitter телеканал Tolo News.
#Pul-e-Khumri - IED on bicycle explodes in busy bazaar on market day in Baghlan capital.10 people, incl women, children injured #Afghanistan— TOLOnews (@TOLOnews) 8 сентября 2016 г.
По его данным, в результате инцидента по меньшей мере десять человек получили ранения.
Взрыв произошел на рынке.
Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе группировок.