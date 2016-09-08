Пентагон и миноброны Украины подписали договор о сотрудничестве

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Глава Пентагона Эштон Картер и министр обороны Украины Степан Полторак подписали в четверг в Лондоне концепцию двустороннего партнерства. Об этом сообщила пресс-служба американского ведомства.

"Документ обеспечивает основу сотрудничества США и Украины для повышения обороноспособности украинской армии, продвижения важных оборонных реформ и повышения сотрудничества в области технической обороны", - говорится в пресс-релизе.

В Пентагоне также отметили, что с 2014 года США выделили Украине "более чем $600 млн в качестве поддержки сферы безопасности", включая учебные программы и консультативные усилия.