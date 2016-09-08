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Чавушоглу: препятствий для посещения немецкими парламентариями базы Инджирлик нет

Международная панорама
8 сентября, 16:12 UTC+3
Чтобы получить разрешение посетить базу, были выдвинуты условия, и Германия их выполнила, подчеркнул глава МИД Турции
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АНКАРА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Германия выполнила условия Турции, и теперь нет препятствий для делегации немецких парламентариев, чтобы посетить авиабазу Инджирлик. Об этом заявил журналистам в Анкаре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции после переговоров со своим саудовским коллегой Аделем аль-Джубейром.

"Мы не давали разрешения на посещение базы членами комиссии по безопасности немецкого парламента. Причины этого известны - это решение Бундестага по "геноциду". Чтобы получить разрешение посетить базу, были выдвинуты условия, и Германия их выполнила", - сказал он.

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