Анкара выступает против ведущей роли курдов в освобождении Ракки

ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Анкара поддерживает проведение операции по освобождению города Ракка (Сирия) от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), но выступает против того, чтобы ведущую роль в ней играли курдские Силы народной самообороны (СНС). Об этом заявил в четверг агентству Reuters министр обороны Турции Фикри Ышык после встречи с главой Пентагона Эштоном Картером.

"На чем Турция акцентирует внимание и настаивает - так это на том, чтобы вместо одних лишь (курдских) Сил народной самообороны операцию проводили, в качестве ключевой силы, местные жители этого региона, а не СНС", - сказал он. "Турция не позволит СНС расширить свою территорию и набрать силу, используя операции против ИГ в качестве предлога", - добавил Ышык.

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Он также заявил, что курдские отряды до сих пор не отошли на восточный берег Евфрата, как это было предусмотрено договоренностями при посредничестве США. Он подчеркнул, что Турция не будет преследовать никаких дополнительных целей в своей операции в районе Манбиджа, если курды выполнят эти требования.

Ранее в четверг Картер заявил, что западная коалиция планирует через несколько месяцев добиться окружения удерживаемых боевиками террористической группировки "Исламское государство" городов Мосул и Ракка на территории Ирака и Сирии. Он подтвердил, что США действуют совместно с Турцией для установления полного контроля над турецко- сирийской границей, через которую осуществляется снабжение боевиков ИГ оружием.

Турция 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" и ввела в Сирию бронетанковые подразделения и части спецназа. Армия республики оказывает поддержку силам "Сирийской свободной армии" (ССА) и стремится создать на западном берегу Евфрата "зону безопасности". В настоящее время турецкие ВС и ССА контролируют 90-километровую линию вдоль границы между городами Аазаз и Джараблус глубиной до 4-5 км.

Силы народной самообороны - боевое крыло сирийской курдской партии "Демократический союз", которая ведет борьбу против террористической группировки ИГ. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил СНС в этнических чистках на севере Сирии и потребовал, чтобы они ушли на восточный берег Евфрата.