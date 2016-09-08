Турция продолжит операцию в Сирии для обеспечения безопасности на границе

АНКАРА, 8 сентября. /ТАСС/. Турция полностью защитит свою границу с Сирией и не позволит создать в Сирии террористический коридор. Об этом заявил на встрече с губернаторами в Анкаре президент Турции Тайип Эрдоган.

"Спустя 40 суток после попытки путча (15 июля) мы начали давно планировавшуюся операцию в Джараблусе. Сейчас в этом городе не осталось ни одного члена "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ). Они бегут, а мы их догоняем. У нас есть план - полностью защитить турецкие границы", - сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара "не позволит, чтобы на севере Сирии был создан террористический коридор". То есть зона, где различные террористические группировки могли бы закрепиться и действовать.

"Мы занимаемся дипломатией, ведем переговоры. Мы превратим границу в мирный коридор. И мы не претендуем на сирийскую территорию", - заявил турецкий президент. Он сказал, что "успех операции в Джараблусе перевернул баланс сил в Сирии, и эта операция продолжится".

"Нам говорят, мы не можем войти в страну, если она не приглашала нас. Нас пригласил народ Сирии", - сказал Эрдоган.

Турция 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" и ввела в Сирию в районе города Джараблус бронетанковые подразделения и части спецназа. Армия республики оказывает поддержку силам "Сирийской свободной армии" (ССА) в борьбе с ИГ (группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) и другими экстремистскими группировками на севере Сирии. Джараблус был взят под контроль ССА, как и более десятка местных деревень, в которых осели боевики ИГ. В настоящее время турецкие ВС и ССА контролируют 90-километровую линию вдоль границы между городами Аазаз и Джараблус глубиной до 4-5 км, но в планы командования операцией входит расширение этой подконтрольной зоны, освобожденной от ИГ, дальше на юг.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье