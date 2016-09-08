Чавушоглу: Башару Асаду нет места в переходном периоде в Сирии

АНКАРА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турция считает, что президент Сирии Башар Асад не может участвовать в переходном периоде в Сирии. Об этом заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции после переговоров со своим саудовским коллегой Аделем аль-Джубейром.

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"У нас с Саудовской Аравией единые взгляды на будущее Сирии и Асада. Асаду нет места в переходном периоде в Сирии", - заявил он. Чавушоглу отметил, что "в Сирии необходимо в срочном порядке добиться прекращения огня и начать политический процесс".

Он также указал, что "Турция продолжит поддерживать сирийцев (умеренную оппозицию), пока террористические группировки в САР не будут полностью разбиты". "Мы продолжим нашу операцию в Сирии ("Щит Евфрата") в направлении с севера на юг, пока не обеспечим там зону безопасности", - добавил Чавушоглу. Он также сообщил, что Турция будет сотрудничать в этом плане с Саудовской Аравией, чтобы "дать возможность еще большему числу сирийцев вернуться в свои дома".

Аль-Джубейр в свою очередь сообщил, что Эр-Рияд будет продолжать сотрудничать с Анкарой по сирийской проблеме "в военной сфере, в области обмена разведданными, в обучении и поддержке умеренной оппозиции". Относительно руководства Сирии он заявил, что "Асад и его круг отвергают любые варианты политического решения кризиса".