Рада осудила решение Сейма о признании преступлений УПА геноцидом поляков

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Верховная рада приняла постановление, которым осудила решение Сейма Польши о признании действий Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА - запрещена в РФ) на Волыни в годы Великой Отечественной войны геноцидом поляков. За соответствующее решение проголосовали 247 при 226 необходимых.

Согласно проекту постановления, "Верховная рада считает, что польский парламент дал политически и юридически некорректную оценку трагической страницы украинской-польской истории относительно событий на Волыни". В заявлении Рады также отмечается, что "односторонние политические оценки исторических событий несут высокий риск возникновения конфликтов".

В связи с этим украинские парламентарии обратились к польским коллегам с предложением "прекратить политизацию трагических страниц украинского-польской истории и сосредоточить усилия на конструктивном построении взаимоотношений между Украиной и Республикой Польша".

Сейм Польши 22 июля принял решение, согласно которым преступления ОУН - УПА против поляков на Волыни в 1943-1944 годах считаются геноцидом. Польский парламент учредил 11 июля Днем памяти поляков, ставших жертвами геноцида.

Ответные инициативы

Ранее в Раде в ответ на решение польского Сейма появился законопроект "о чествовании памяти жертв геноцида, совершенного Польским государством по отношению к украинцам в 1919-1951 годах". Документом предлагается установить 24 марта Днем памяти жертв геноцида, совершенного Польшей против украинцев.

В документе отмечается, что "полонизация, колонизация, пацификация и физическое уничтожение - жестокие массовые убийства мирных украинцев Восточной Галичины, Волыни, Закерзонья - суть реальной антиукраинской государственной шовинистической политики Польши на протяжении 1919-1951 гг." При этом 24 марта было выбрано Днем памяти в связи с тем, что в этот день в 1923 году на митинге во Львове была принята декларация о том, что "украинский народ никогда не признает господство Польши".

В Варшаве эти планы украинского парламента были встречены с удивлением. Спикер Сената Польши (верхней палаты парламента) Станислав Карчевский назвал их "политическим ответом", а польский премьер-министр Беата Шидло высказала надежду, что Украина не будет принимать спорных постановлений по истории. Президент Польши Анджей Дуда во время недавнего визита в Киев пригласил своего украинского коллегу Петра Порошенко посетить в декабре Варшаву и продолжить там диалог по сложным вопросам истории.

Волынская трагедия

Организация украинских националистов - ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на территории Западной Украины. Для достижения поставленной цели - создания самостоятельной Украины - ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе террористических актов.

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В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию.

С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации эти события достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН - УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тысяч человек, главным образом женщины, дети и старики.

При этом Верховная рада в 2015 году признала деятельность ОУН - УПА борьбой за независимость Украины.