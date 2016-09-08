Клинтон: обсуждение Трампом секретных брифингов со СМИ "совершенно неприемлемо"

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон назвала в четверг "совершенно неприемлемым" обсуждение со СМИ секретных разведывательных брифингов своим соперником по предвыборной гонке Дональдом Трампом. Такое мнение она высказала на пресс-конференции в Вестчестере (штат Нью-Йорк).

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"Я думаю, то, что он сказал, совершенно неприемлемо", - отметила она, назвав такие действия Трампа еще и "недисциплинированными". "Я никогда бы не давала комментариев ни по одному из аспектов разведывательного брифинга, в котором участвовала", - заключила она.

В среду бизнесмен в эфире американского телеканала MSNBC рассказал, что специалисты по России входили в число сотрудников американской разведки, которые провели два секретных брифинга для кандидата. "Прежде всего я глубоко уважаю тех, кто проводил для нас эти брифинги, это были замечательные люди, это были эксперты по Ираку, Ирану, России, разным частям мира", - констатировал республиканец. При этом он указал, что ни на одной из этих встреч не услышал ничего такого, что заставило бы его серьезно изменить свою позицию по какому-либо из вопросов.

Брифинги для кандидатов на пост президента проводят в период после национальных партийных съездов по распоряжению действующего президента США. Эта традиция зародилась в 1952 году при главе Белого дома Гарри Трумэне, который предложил проводить их для кандидата от Республиканской партии Дуайта Эйзенхауэра с тем, чтобы тот получил представление о данных разведки по основным международным проблемам.