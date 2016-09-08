МТБЮ: Здравко Толимир скончался от сердечно-сосудистого заболевания

ГААГА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Бывший заместитель командующего армией боснийских сербов, генерал Здравко Толимир скончался в результате сердечно-сосудистого заболевания.

Об этом свидетельствует доклад по изучению обстоятельств кончины, опубликованный Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ).

В документе на 18 страницах, подготовленном судьей Вагном Йунсеном, отмечается, что по результатам вскрытия и проведенных следственных действий можно сделать вывод, что "причиной смерти стало сердечно-сосудистое заболевание".

Генерал умер в ночь с 8 на 9 февраля в возрасте 67 лет в своей камере в центре содержания заключенных МТБЮ в Гааге. Спустя три дня голландские власти по результатам вскрытия заявили, что Толимир "скончался по естественным причинам".

Обвинение против бывшего замкомандующего армией боснийских сербов было выдвинуто МТБЮ в 2005 году. Он был арестован в боснийском местечке Братунац 31 мая 2007 года и передан в Гаагу. Представ перед судом в июне того же года, он не признал себя виновным ни по одному пункту обвинительного акта. Судебный процесс над ним стартовал 26 февраля 2010 года.

12 декабря 2012 года МТБЮ приговорил Толимира к пожизненному тюремному заключению. Он был признан виновным в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности в отношении боснийских мусульман в Сребренице и Жепе с июля по ноябрь 1995 года. Апелляционная палата МТБЮ 8 апреля 2015 года подтвердила приговор.