Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сирийские войска вернули под контроль южное предместье Алеппо

Международная панорама
8 сентября, 17:54 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Предместье объявлено безопасным районом
Материал из 1 страницы

БЕЙРУТ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сирийская армия и отряды ополченцев установили в четверг контроль над южным предместьем Рамуса в городе Алеппо (360 км от Дамаска). Как передал телеканал "Аль-Маядин", войска выбили боевиков радикальной вооруженной группировки "Нуреддин аз-Зенги" из этого пригорода.

Галерея
22 фото
Вид на Цитадель Алеппо из Старого города, Алеппо, 5 марта
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Алеппо: перемирие на руинах

"Примерно два часа назад сирийские военнослужащие при поддержке танков завершили операцию по зачистке Рамусы. Предместье объявлено безопасным районом", - сообщил с места событий репортер телеканала. По его словам, войска снова контролируют южную кольцевую развязку на въезде в Алеппо. Остатки банд бежали через Эль-Амирию в восточные кварталы города, где остаются формирования вооруженной оппозиции; они блокированы сирийской армией.

К южному участку кольцевой трассы выходит шоссе Ханасир-Атрая-Хама, которое служило последние четыре года "дорогой жизни" для жителей Алеппо. По нему шло снабжение западных кварталов, находящихся под защитой сирийской армии.

Войска временно утратили контроль над этим стратегически важным участком 6 августа, когда вооруженная коалиция "Джейш аль-Фатх" начала массированное наступление на юге Алеппо. Сейчас противник отброшен от южных подступов к городу.

Сирийские ВВС и артиллерия наносят удары по позициям бандформирований в Хан-Тумане и Маарате, которые находятся к юго-западу от освобожденного войсками в воскресенье комплекса военных училищ. Там проходит передовая линия обороны правительственных сил.

"На этом участке фронта противник несет большие потери и отступает все дальше на юг. Армия развивает успех и преследует банды боевиков", - заявил "Аль-Маядин" сирийский офицер, участвующий в операции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
В других СМИ
Реклама
Фото
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обнаружены машины, на которых скрылись ограбившие инкассаторов в Москве
2
В Москве на Новом Арбате попал в аварию BMW с номерами АМР
3
Кандидат в президенты США спросил у журналиста, что такое Алеппо
4
Уральского "ловца" покемонов отпустили из СИЗО
5
В крупном ДТП на северо-западе Москвы пострадали два человека
6
СК прекратил дело в отношении жителя Урала, убившего четырех человек в целях самообороны
7
В Москве при ограблении сгорели две машины, включая броневик инкассаторов
Темы дня
Реклама