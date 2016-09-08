Сирийские войска вернули под контроль южное предместье Алеппо

БЕЙРУТ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сирийская армия и отряды ополченцев установили в четверг контроль над южным предместьем Рамуса в городе Алеппо (360 км от Дамаска). Как передал телеканал "Аль-Маядин", войска выбили боевиков радикальной вооруженной группировки "Нуреддин аз-Зенги" из этого пригорода.

"Примерно два часа назад сирийские военнослужащие при поддержке танков завершили операцию по зачистке Рамусы. Предместье объявлено безопасным районом", - сообщил с места событий репортер телеканала. По его словам, войска снова контролируют южную кольцевую развязку на въезде в Алеппо. Остатки банд бежали через Эль-Амирию в восточные кварталы города, где остаются формирования вооруженной оппозиции; они блокированы сирийской армией.

К южному участку кольцевой трассы выходит шоссе Ханасир-Атрая-Хама, которое служило последние четыре года "дорогой жизни" для жителей Алеппо. По нему шло снабжение западных кварталов, находящихся под защитой сирийской армии.

Войска временно утратили контроль над этим стратегически важным участком 6 августа, когда вооруженная коалиция "Джейш аль-Фатх" начала массированное наступление на юге Алеппо. Сейчас противник отброшен от южных подступов к городу.

Сирийские ВВС и артиллерия наносят удары по позициям бандформирований в Хан-Тумане и Маарате, которые находятся к юго-западу от освобожденного войсками в воскресенье комплекса военных училищ. Там проходит передовая линия обороны правительственных сил.

"На этом участке фронта противник несет большие потери и отступает все дальше на юг. Армия развивает успех и преследует банды боевиков", - заявил "Аль-Маядин" сирийский офицер, участвующий в операции.