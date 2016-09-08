Генсек ЛАГ: арабские страны должны оказать Ливии военную помощь

КАИР, 8 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Арабские страны должны оказать военную поддержку властям Ливии, чтобы те могли навести в стране порядок. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт на открывшейся в Каире очередной, 146-й, сессии Совета МИД организации.

"Нынешняя ситуация требует от нас предоставить всяческую помощь для усиления военной мощи ливийского государства", - сказал он. Генсек указал на то, что считает правительство национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа единственным легитимным органом исполнительной власти. "В Ливии нет никакого другого законного правительства, и мы все должны активно работать над тем, чтобы оно получило вотум доверия парламента, который был выбран народом, - отметил аль-Гейт. - Это будет способствовать полноценному урегулированию в стране, что позволит направить усилия на завершение процесса построения конституционных институтов власти и навести порядок".

О формировании ПНС Ливии было объявлено 14 февраля в Марокко. Создание этого правительства, а также президентского совета (выполняет функции главы государства и взял на себя командование армией) на время переходного периода, который должен завершиться проведением парламентских выборов, предусмотрены Ливийским политическим соглашением, которое было подписано 17 декабря 2015 года в Схирате (близ Рабата). Между тем новый кабинет, как того требует примирительная сделка, до сих пор не заручился поддержкой заседающей на востоке страны Палаты представителей (ПП - избранный постоянный парламент) из-за острых разногласий как внутри законодательного органа, так и с властями на западе Ливии. В августе депутаты в третий раз отказались утвердить его состав, потребовав от Сараджа представить "усеченный" кабмин.

Как указал в четверг аль-Гейт, ЛАГ готова оказать любое содействие единению Ливии, а генсекретариат сообщества продолжит следить за выполнением схиратских договоренностей. "Без консенсуса двух ветвей власти - исполнительной в лице ПНС и законодательной в лице ПП - ливийское государство не сможет возродиться, достичь стабильности и безопасности", - отметил он, напомнив об успешной операции войск ПНС по освобождению Сирта от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "Мы надеемся, что все попавшие в их (ИГ) руки арабские города будут вскоре избавлены от этой чумы", - заключил он.

Решение сирийского кризиса

Входящие в ЛАГ страны должны активнее участвовать в урегулировании сирийского кризиса и разработать собственную инициативу по его решению. Об этом также заявил Ахмед Абу аль-Гейт.

"Сирийский кризис достиг небывалой по своим масштабам напряженности. Эта страна с древней историей стала ареной противостояния внешних сил, преследующих собственные интересы и не обращающих никакого внимания на те невыносимые страдания, которые испытывает сирийский народ, - отметил он, выступая на открывшейся в Каире очередной, 146-й, сессии Совета МИД ЛАГ.

По его убеждению, любые инициативы и посредничество по решению конфликта должны включать в себя "всеобъемлющую, полностью согласованную арабскую инициативу". "Мы все должны принять срочные действия для того, чтобы вернуть активную и консолидированную роль арабских стран в решении конфликта, - подчеркнул генсек. - Нельзя, чтобы ЛАГ оставалась в стороне от его урегулирования, это просто нелогично".

Кроме того, Абу аль-Гейт выразил уверенность, что военным путем сирийский конфликт никогда не завершить. "Происходящее показывает нам, что никакого военного решения в Сирии нет, все решения, которые навязываются силой и принуждением, не имеют своего продолжения - сказал он. - Выйти из нынешнего тупика можно только путем переговоров с целью достижения политического урегулирования, гарантирующего единство сирийской территории, сохранение ее суверенитета и национальной независимости, с одной стороны, и учитывающего законные чаяния и надежды сирийцев, с другой".

Касаясь Ирана, генсек Лиги указал на недопустимость "непрекращающегося его вмешательства в дела ряда арабских стран", обвинив Исламскую республику в том, что она "способствовала разжиганию межконфессиональных конфликтов в регионе, бросила вызов добрососедским отношениям и создала очень опасную обстановку".