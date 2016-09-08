ООН сообщила о рекордных жертвах конфликта в Донбассе с августа 2015 года

ООН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Число жертв конфликта на востоке Украины продолжает расти и в августе вновь достигло рекордного показателя за последний год. Об этом говорится в опубликованном в четверг отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). По данным всемирной организации, в течение месяца в Донбассе были убиты 16 человек и 75 пострадали.

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"За последний месяц частые и интенсивные обстрелы, а также перестрелки в жилых районах привели к наибольшему число жертв среди гражданского населения за последний год, а также к разрушению домов и гражданской инфраструктуры, оставив множество людей без крова, питьевой воды, электричества и других базовых социальных благ. Управление верховного комиссара по правам человека зафиксировало 16 убитых и 75 раненых среди мирных жителей в результате конфликта в августе", - отмечается в документе.

В июле в Донбассе погибли 8 человек и 65 получили ранения, а месяцем ранее было зафиксировано 12 погибших и 57 пострадавших, в то время как в августе 2015 года в результате боевых действий были убиты 43 мирных жителя и еще 137 получили ранения. В общей сложности с начала противостояния в апреле 2014 года были убиты 9569 человек и еще 22212 получили ранения, говорится в докладе УКГВ. "Более 2 тысяч погибших - мирные жители", - подчеркнули в гуманитарном управлении ООН.

Как следует из отчета, "обстрелы, в том числе из тяжелой артиллерии, использование которой запрещено минскими договоренностями, стали причиной большинства (70%) жертв среди мирных жителей в августе". Кроме того, люди продолжают гибнуть в результате перестрелок, а также от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В документе подчеркивается, что 1 сентября было объявлено о возобновлении режима прекращения огня. "Хотя продолжают поступать сообщения об инцидентах, есть признаки деэскалации", - сообщили в гуманитарном управлении ООН.

По его информации, основным "очагом вооруженного конфликта" является Донецкая область, а наиболее активные столкновения в течение месяца происходили в районе населенных пунктов Ясиноватая, Авдеевка и в самом Донецке. Боевые действия продолжались и в ряде районов Луганской области, отмечается в докладе.