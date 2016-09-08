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Ливийское химическое оружие доставлено в Германию для ликвидации

Международная панорама
8 сентября, 19:52 UTC+3 /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Ожидается, что уничтожение химикатов займет несколько месяцев
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ООН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Операция по вывозу компонентов химического оружия из Ливии в Германию для последующей ликвидации успешно завершена. Об этом объявил в четверг генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Он приветствовал успешное завершение операции и поблагодарил страны, принявшие в ней участие.

"Генеральный секретарь ООН приветствует успешный вывоз всех прекурсоров химического оружия из Ливии в ходе операции, которую координировала Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО)", - говорится в сообщении канцелярии административного главы организации. Пан Ги Мун поблагодарил Великобританию, Данию, Италию, Испанию, Канаду, Мальту, США, Финляндию и Францию, которые оказали материальную поддержку операции.

Два датских судна с 500 тоннами химического оружия (ХО) и его прекурсоров на борту покинули ливийский порт Мисурата 27 августа. Ожидается, что уничтожение химикатов займет несколько месяцев.

Генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю назвал транспортировку отравляющих веществ в Германию "еще одним важным шагом в процессе уничтожения оставшихся у Ливии прекурсоров химического оружия". По его словам, отравляющие вещества были доставлены на специализированное предприятие в Мюнстере, оборудованное для ликвидации ХО. "Я благодарю Германию за ее лидерство и вклад, которые необходимы для успешного завершения этой операции", - говорится в письменном заявлении Узюмджю, распространенном в штаб-квартире ООН.

Операция проводилась с одобрения Совета Безопасности ООН, который в июле принял соответствующую резолюцию. Документ разрешил странам в координации с ОЗХО вывезти из Ливии химическое оружие категории 2, которая включает вещество нервно-паралитического действия амитон (VG) и другие субстанции, а также ряд прекурсоров ХО.

Ливия присоединилась к Конвенции по запрещению химоружия в январе 2004 года. В октябре 2010 года началась утилизация ядовитого газа иприта, однако она была остановлена в феврале 2011 года из-за выхода из строя оборудования в Руваге и начавшейся вскоре войны, приведшей к свержению режима Муаммара Каддафи. Как сообщила в феврале 2015 года газета "Аш-Шарк аль-Аусат", в стране остались "тысячи кубических тонн" веществ, которые можно использовать для создания химоружия, в том числе 20 кубических тонн горчичного газа и несколько тысяч снаряжаемых им бомб и снарядов.

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