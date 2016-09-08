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В Армении правящая партия выдвинула в премьеры представителя "Газпрома" Карапетяна

Международная панорама
8 сентября, 20:04 UTC+3
Как ожидается, Карапетян сменит Овика Абрамяна, который ранее объявил о своей отставке
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Карен Карапетян

Карен Карапетян

© AP Photo/Tigran Mehrabyan, PanARMENIAN

ЕРЕВАН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Правящая Республиканская партия Армении (РПА) выдвинула представителя российской компании "Газпром" Карена Карапетяна на пост премьера страны.

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Такое решение было принято на заседаниях исполнительного органа и совета партии, которую возглавляет президент страны Серж Саргсян.

Как ожидается, Карапетян сменит Овика Абрамяна, который ранее объявил о своей отставке.

"На заседаниях единодушно решено рекомендовать Карена Карапетяна на пост премьер-министра Армении", - сообщил член совета РПА, председатель постоянной комиссии парламента республики по внешним сношениям Артак Закарян.

53-летний Карапетян в 1980 году с отличием окончил факультет прикладной математики Ереванского государственного университета. Является доктором экономических наук. Работал в Вычислительном центре Госплана Армянской ССР, преподавал в Ереванского госуниверситете.

В 1996-98 годах - заместитель генерального директора, в 1998-2001 годах - генеральный директор объединения "Армэнерго", в 2001 году - заместитель министра энергетики Армении. В 2001-2010 годах работал председателем правления - генеральным директором совместного предприятия "АрмРосгазпром", которое впоследствии полностью стало дочерним предприятием российского "Газпрома".

В 2010-2011 годах занимал пост мэра Еревана. С 2011 года Карапетян работал в Москве первым вице-президентом "Газпромбанка", с 2012 года, по совместительству, заместителем генерального директора компании "Газпром межрегионгаз", а с прошлого года и заместителем генерального директора по международным проектам компании "Газпром энергохолдинг". Карапетян удостоен различных государственных наград Армении.

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Абрамян, Овик Аргамович
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