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Выходцам из Чечни предъявлены в Польше обвинения в сотрудничестве с ИГ

Международная панорама
8 сентября, 20:30 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
В Польше задержанные выходцы из Чечни находились легально
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© Michelle Shephard-Pool/Getty Images

ВАРШАВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Государственная прокуратура Польши направила в Окружной суд города Белосток обвинительное заключение в причастности к терроризму "четырех граждан РФ, утверждающих, что они являются чеченцами". Об этом говорится в распространенном заявлении ведомства.

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"Таус Г., Заур Г., Альви Й. и Шамкхан А. обвиняются в участии в организованной преступной группировке и сборе средств для финансирования преступлений террористического характера, связанных с так называемым "Исламским государством" (террористическая организация, запрещена в РФ)", - указано в сообщении прокуратуры. Им грозит от 2 до 12 лет лишения свободы.

Следствие по этому делу пришло к заключению, что с мая до октября 2014 года в ряде городов Польши, а также в Турции, функционировала международная преступная группировка, к которой принадлежали обвиняемые. Предполагается, что они собирали средства для их последующей отправки в Сирию и Ирак. Кроме этого, их подозревают в организации оказания в Польше медицинской помощи одному из боевиков, которому извлекли пулю из грудной клетки.

"Преступники занимались приобретением военного оборудования, рюкзаков с камуфляжем, оптических прицелов и гарнитуры. Позднее они передавали это оборудование на территорию Сирии и Ирака для ИГ", - подчеркнула прокуратура.

В Польше задержанные выходцы из Чечни находились легально. В настоящее время они под арестом. Окружной суд в Белостоке пока не информирует о дате начала рассмотрения этого дела.

В российском консульстве в Польше информацию по этому делу получить пока не удалось.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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