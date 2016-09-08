Выходцам из Чечни предъявлены в Польше обвинения в сотрудничестве с ИГ

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ВАРШАВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Государственная прокуратура Польши направила в Окружной суд города Белосток обвинительное заключение в причастности к терроризму "четырех граждан РФ, утверждающих, что они являются чеченцами". Об этом говорится в распространенном заявлении ведомства.
"Таус Г., Заур Г., Альви Й. и Шамкхан А. обвиняются в участии в организованной преступной группировке и сборе средств для финансирования преступлений террористического характера, связанных с так называемым "Исламским государством" (террористическая организация, запрещена в РФ)", - указано в сообщении прокуратуры. Им грозит от 2 до 12 лет лишения свободы.
Следствие по этому делу пришло к заключению, что с мая до октября 2014 года в ряде городов Польши, а также в Турции, функционировала международная преступная группировка, к которой принадлежали обвиняемые. Предполагается, что они собирали средства для их последующей отправки в Сирию и Ирак. Кроме этого, их подозревают в организации оказания в Польше медицинской помощи одному из боевиков, которому извлекли пулю из грудной клетки.
"Преступники занимались приобретением военного оборудования, рюкзаков с камуфляжем, оптических прицелов и гарнитуры. Позднее они передавали это оборудование на территорию Сирии и Ирака для ИГ", - подчеркнула прокуратура.
В Польше задержанные выходцы из Чечни находились легально. В настоящее время они под арестом. Окружной суд в Белостоке пока не информирует о дате начала рассмотрения этого дела.
В российском консульстве в Польше информацию по этому делу получить пока не удалось.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.