Депутаты Ровенского облсовета просят Порошенко повторно присвоить Бандере звание Героя

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Депутаты Ровенского областного совета обратились к президенту страны Петру Порошенко с просьбой повторно присвоить лидеру Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере звание Героя Украины. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

"С целью восстановления исторической справедливости Ровенский областной совет обратился к президенту Украины с просьбой повторно отметить высшей государственной наградой Степана Бандеру", - говорится в сообщении.

20 января 2010 года бывший на тот момент президентом Украины Виктор Ющинко своим указом присвоил Бандере звание героя Украины. Однако 2 апреля Донецкий окружной суд признал этот указ незаконным, аргументируя это тем, что Бандера не являлся гражданином Украины. Ющенко обжаловал постановление Донецкого суда, не отвечавшее, на его взгляд, требованиям действующего законодательства Украины. Однако Донецкий апелляционный административный суд оставил постановление о лишении Бандеры звания Героя Украины без изменений.

Степан Бандера являлся одним из лидеров украинских националистов в годы Второй мировой войны, руководил ультраправой Организацией украинских националистов. Для достижения поставленной цели - создания самостоятельной Украины - ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе террористических актов. В годы войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию (УПА, запрещена в РФ).

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