В США задержаны подозреваемые во взломе электронной почты шефов спецслужб

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НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Двое жителей американского штата Северная Каролина арестованы правоохранительными органами США по подозрению в причастности ко взлому личной электронной почты директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Бреннана. Об этом сообщили в прокуратуре города Александрия (штат Вирджиния).
По имеющимся данным, 22-летний Эндрю Боггз и 24-летний Джастин Ливерман входили в киберпреступную группировку под названием Crackas with Attitude, которой удалось получить доступ к личным электронным данным ряда крупных правительственных чиновников и других представителей властей США.
Ничьи имена в обвинении не упомянуты, однако в нем фигурирует некий человек, обозначенный как "Жертва 1". Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, из документа следует, что личная электронная переписка этого человека была опубликована на интернет-сайте организации Wikileaks 21 октября прошлого года. Именно начиная с этой даты Wikileaks начала публиковать материалы, которые, как она утверждала, являлись частью похищенной переписки Бреннана.
Агентство также ссылается на показания 16-летнего хакера, задержанного в Великобритании ранее в этом году. Тот заявлял, что одной из целей Crackas with Attitude был глава ЦРУ.
В прокуратуре утверждают, что в ее распоряжении имеется переписка Боггза с неназванным участником группировки. В ней он заявляет, что якобы хочет взломать агентство, которым руководит "Жертва 1", так как "ищет доказательства существования пришельцев".
В октябре прошлого года Wikileaks начала публиковать материалы, которые, по ее утверждению, были похищены с электронного почтового ящика Бреннана. В организации не поясняли, кто именно передал ей эту информацию. Среди обнародованных материалов фигурировала аналитическая записка 2007 года о расстановке политических сил в Иране с рекомендациями президенту США о том, "как играть фигурами на иранской шахматной доске". В других документах идет речь о методах допроса подозреваемых в терроризме.