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СМИ: наступление на контролируемый ИГ иракский Мосул начнется до октября

Международная панорама
8 сентября, 21:02 UTC+3 /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
По данным американского генерал-лейтенанта Стивена Таунсенда, в городе сконцентрированы от 3 тыс. до 4,5 тыс. боевиков
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НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Наступление на иракский город Мосул, находящийся под контролем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), начнется до начала октября. Об этом сообщила электронная версия газеты Тhe Wall Street Journal со ссылкой на командующего международной операцией против ИГ в Ираке и Сирии американского генерал-лейтенанта Стивена Таунсенда.

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"Мы готовимся к тяжелым и длительным сражениям в Мосуле, - отметил он. - В данном случае я говорю конкретно об осаде". По его данным, в Мосуле сконцентрированы от 3 тыс. до 4,5 тыс. боевиков. Треть из них ни при каких обстоятельствах не сложит оружие, считает генерал-лейтенант.

По его оценке, у ВС Ирака достаточно сил и подготовки, чтобы начать наступление на Мосул немедленно. Однако подразделениям полиции и ополчения, которые должны оказать поддержку армии, требуется пройти дополнительную подготовку с целью закрепить навыки, необходимые для удержания контроля над освобожденными районами.

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