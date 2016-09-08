СМИ: наступление на контролируемый ИГ иракский Мосул начнется до октября

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Наступление на иракский город Мосул, находящийся под контролем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), начнется до начала октября. Об этом сообщила электронная версия газеты Тhe Wall Street Journal со ссылкой на командующего международной операцией против ИГ в Ираке и Сирии американского генерал-лейтенанта Стивена Таунсенда.

"Мы готовимся к тяжелым и длительным сражениям в Мосуле, - отметил он. - В данном случае я говорю конкретно об осаде". По его данным, в Мосуле сконцентрированы от 3 тыс. до 4,5 тыс. боевиков. Треть из них ни при каких обстоятельствах не сложит оружие, считает генерал-лейтенант.

По его оценке, у ВС Ирака достаточно сил и подготовки, чтобы начать наступление на Мосул немедленно. Однако подразделениям полиции и ополчения, которые должны оказать поддержку армии, требуется пройти дополнительную подготовку с целью закрепить навыки, необходимые для удержания контроля над освобожденными районами.