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На севере Сирии объявлено о создании антитурецкого партизанского движения

Международная панорама
8 сентября, 21:34 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Курдские бойцы составили основу новых военизированных формирований
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© Ahmet Sik/Getty Images

БЕЙРУТ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Партизанское движение "для борьбы с турецкой оккупацией" создано в Северной Сирии. Об этом, как сообщило информационное агентство Firat, объявил на пресс-конференции в городе Телль-Рифаат руководитель "Сирийского национального сопротивления" (СНС) Ризан Хиду.

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По его словам, "отряды СНС будут противодействовать турецкому военному присутствию на севере страны". Кроме того, одной из своих целей партизаны ставят "освобождение отторгнутого у Сирии исторического региона Искандерун". Речь идет о провинции Хатай (древняя Александретта), которая вошла в состав Турции перед Второй мировой войной в период французского колониального правления в Дамаске.

"Эти земли населяли курды, армяне, арабы, ассирийцы и халдеи, подвергшиеся геноциду со стороны турок", - подчеркивается в заявлении, зачитанном Хиду.

Курдские бойцы составили основу новых военизированных формирований. Как отметил Хиду, СНС будут взаимодействовать "с другими патриотическими силами на севере Сирии".

В настоящий момент между турецкими войсками и курдскими силами самообороны (КСС) на обоих берегах Евфрата действует хрупкое перемирие, установленное в конце августа при посредничестве командования международной коалиции под эгидой США.

Турция 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" с целью создания "зоны безопасности" у своей границы и ввела в Сирию бронетанковые подразделения и части спецназа. В настоящий момент турецкие войска и формирования "Сирийской свободной армии" (ССА) контролируют 90-километровую полосу между пограничными городами Аазаз и Джараблус.

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