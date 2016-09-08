На севере Сирии объявлено о создании антитурецкого партизанского движения

БЕЙРУТ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Партизанское движение "для борьбы с турецкой оккупацией" создано в Северной Сирии. Об этом, как сообщило информационное агентство Firat, объявил на пресс-конференции в городе Телль-Рифаат руководитель "Сирийского национального сопротивления" (СНС) Ризан Хиду.

По его словам, "отряды СНС будут противодействовать турецкому военному присутствию на севере страны". Кроме того, одной из своих целей партизаны ставят "освобождение отторгнутого у Сирии исторического региона Искандерун". Речь идет о провинции Хатай (древняя Александретта), которая вошла в состав Турции перед Второй мировой войной в период французского колониального правления в Дамаске.

"Эти земли населяли курды, армяне, арабы, ассирийцы и халдеи, подвергшиеся геноциду со стороны турок", - подчеркивается в заявлении, зачитанном Хиду.

Курдские бойцы составили основу новых военизированных формирований. Как отметил Хиду, СНС будут взаимодействовать "с другими патриотическими силами на севере Сирии".

В настоящий момент между турецкими войсками и курдскими силами самообороны (КСС) на обоих берегах Евфрата действует хрупкое перемирие, установленное в конце августа при посредничестве командования международной коалиции под эгидой США.

Турция 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" с целью создания "зоны безопасности" у своей границы и ввела в Сирию бронетанковые подразделения и части спецназа. В настоящий момент турецкие войска и формирования "Сирийской свободной армии" (ССА) контролируют 90-километровую полосу между пограничными городами Аазаз и Джараблус.